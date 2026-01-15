“Türkiye’nin küresel üretim ve ihracat ağındaki rolü güçleniyor”

Oyak Renault Fabrikası, 2025 yılını yüksek üre­tim hacmi ve ihracat per­formansıyla tamamladı. Şirket­ten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’n­da 336 bin 336 adet araç üretilir­ken, Karsan iş birliği kapsamın­da gerçekleşen 50 bin 777 adetlik üretimle birlikte toplam üretim adedi 387 bin 113’e ulaştı. 2024 yıl sonunda 239 bin 116 adet olan ihracat adedi, 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 14’lük bir artış­la 271 bin 994 adet olarak gerçek­leşti.

Yıl boyunca binek otomobil üretiminde 336 bin 336 adetlik hacme ulaşan Oyak Renault’nun üretim temposu, ürün portföyün­deki yeni adımlarla da desteklen­di. 2025 yılının Eylül ayı itibarıy­la Bursa’daki Oyak Renault fab­rikalarında üretilmeye başlanan Yeni Clio’nun üretime Türkiye’de devam etmesi, Bursa tesislerinin Renault ekosistemi içindeki stra­tejik rolünü bir kez daha ortaya koydu. Temmuz 2025’te Bursa’da üretileceği duyurulan Boreal mo­delinin ise üretim hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 2026 yılında kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Üretim gücünün yanı sıra yerlilik oranı da öne çıtı.

Bur­sa’da üretilen tüm modeller, en az yüzde 40 yerlilik seviyesine ulaşa­rak Türkiye otomotiv tedarik zin­cirine sağlanan katma değeri güç­lendirdi. Öte yandan 2026 yılında, Boreal’in seri üretime geçişinin ardından, Oyak Renault’nun stra­tejik planının yeni dönemini tem­sil eden bir modelin daha duyurul­ması hedefleniyor. Bu adım, Bursa tesislerinin Renault’nun küresel üretim ağındaki konumunu ileri taşımayı amaçlıyor.

“Türkiye kesişim noktasında global bir merkez”

2025 yılına ilişkin değerlen­dirmelerde bulunan Oyak Rena­ult Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, “Oyak Renault fab­rikası, yıllık 390 bin araçlık üre­tim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük binek otomobil fabri­kası olarak faaliyetlerine devam ediyor. Oyak Renault kampüsü, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli binek otomobil üretim tesisi ol­masının yanı sıra mühendislik, satın alma ve tedarik zinciri gi­bi kritik fonksiyonları tek çatı al­tında toplayan tam teşekküllü bir merkez olarak öne çıkıyor.

Ay­nı kampüste bulunan ve Türki­ye’nin tek binek araçlar için mo­tor ve vites kutusu üretimi yapan Oyak Horse fabrikamız, yeni ne­sil hibrit motor üretimi ile ön pla­na çıkıyor. Üretimimizin yüzde 70’inden fazlasını birçok ülke­ye ihraç ediyoruz; bu da Renault Group’un Türkiye’yi Avrupa, Or­ta Doğu ve Kuzey Afrika’nın kesi­şim noktasında global bir ihracat merkezi olarak konumlandırma­sını sağlıyor” diye konuştu.

Bursa’ya bir model daha gelecek

Renault Uluslararası Oyun Planı kapsamında, güçlü ortakları OYAK ile birlikte 2027 yılına kadar dört yeni model için 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapacaklarını duyurduklarını hatırlatan Jaillet, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024’te üretimine başladığımız yeni Renault Duster’ın ardından, Eylül ayında Yeni Clio’nun üretimine başladık. Yeni Clio, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak.

Aynı yıl içinde C segmentindeki yeni SUV modelimiz Boreal’in üretimine de başlayacağız. Boreal, yalnızca iç pazarda satışa sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa’dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek. Stratejik planımız kapsamında, 2026’da bir yeni modeli daha duyurmayı planlıyoruz. Bu kapsamlı ürün atağı, Oyak Renault fabrikamızın üretim esnekliğini ortaya koyarken ihracat kapasitemizi de güçlendiriyor ve Türkiye’nin Renault’nun küresel üretim ve ihracat ağındaki stratejik rolünü bir üst seviyeye taşıyor” ifadelerini kullandı.