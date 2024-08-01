Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak

İki şirket, sürücülere elektrikli araçlara geçmeleri için bakım, şarj, finansman ve leasing indirimleri de dahil olmak üzere teşvikler sunacaklarını söylüyor.

Çok yıllı anlaşma, Orta Doğu, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulmadan önce ilk olarak Avrupa ve Latin Amerika'da yaygınlaştırılacak.

Duyuru, dünya çapında elektrikli araç satışlarının yavaşladığı ve Çinli otomobil üreticilerinin ABD ve Avrupa Birliği gibi yerlerde daha yüksek ithalat ücretleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

İki firmadan yapılan açıklamada, "Şirketler, Uber sürücüleri için elektrikli araç sahipliğinin toplam maliyetini düşürmeyi, Uber platformunda elektrikli araçların küresel olarak yaygınlaşmasını hızlandırmayı ve milyonlarca sürücüyü daha çevreci yolculuklarla tanıştırmayı hedefliyor" denildi.

Ayrıca BYD'nin otonom sürüş teknolojilerini Uber'in platformuna entegre etmek için çalışacaklarını söylediler.