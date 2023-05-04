Volvo, 1300 kişiyi işten çıkaracak

CEO Jim Rowan yazılı açıklamasında, daha önceden harcamaları düşürmek üzere atılan adımların sonuçlarının görülmeye başladığını ancak daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

Rowan açıklamasında, "Ekonomik sıkıntılar, artan ham madde fiyatları ve yüksek rekabet bir süredir sektörümüze yönelik zorluk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin işten çıkaracağı 1300 kişi, Volvo'nun İsveç'teki iş gücünün %6'sını oluşturuyor.