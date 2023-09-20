Volvo, dizel otomobil üretimini durduruyor

Dünya çapından birçok otomobil devi, iklim değişikliklerinin etkilerini azaltma amacıyla içten yanmalı araç üretimini azaltmaya ve elektrikli araçlara yönelmeye başladı. 2030 yılında tamamen elektrikli modellere geçmeyi hedefleyen İsveç merkezli üretici Volvo da bunlardan biri oldu.

Volvo, açıklamalara göre çoğunluğu Çinli şirket Geely’e ait olan otomobil devi, artık dizel motorlu araç üretmeyecek.

Şirket, son dizel otomobilinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Birkaç ay sonra, dizel motorlu son Volvo otomobili üretilecek ve bu, Volvo Cars’ı böyle bir adım atan ilk eski otomobil üreticilerinden biri hâline getirecek.”

Otomobil markasının 2040’a kadar karbon nötr olmak istediği biliniyor.