Yeni Dacia Spring temmuz ayında yollarda
Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak fiyatıyla, ulaşılabilir elektrikli deneyimini şimdi de Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor.
Haber Merkezi
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Dünya lansmanından bu yana ilgi gören Dacia Spring, elektrikli ulaşımı sayısız kullanıcı için erişilebilir hale getirdi. Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak fiyatıyla, ulaşılabilir elektrikli deneyimini şimdi de Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor.
Dacia Spring'in fiyatı 7 Temmuz'da belli olacak
Extreme donanımıyla satışa sunulacak Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoru, lansmana özel “Arduvaz Mavi” renk seçeneği ve donanıma özel tasarım öğeleriyle 7 Temmuz tarihinde Türkiye’de yollara çıkacak.