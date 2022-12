Yeni Morgan Plus serisi, teknoloji ve kusursuzluğu vadediyor

İster arabaların spor sınırlarını zorlansın, isterse yavaş bir sürüşün tadını çıkarılsın, sürücüler ve yolcular için heyecan verici ama lüks bir deneyim yaratmayı vaat ediyor.

Tasarım değişiklikleri arasında, özenle seçilmiş kumaşlardan oluşan geniş bir liste, iç ahşap kaplamalar, gelişmiş konfor ve yeni kakmacılık seçenekleri içeren göze farklı gelecek bir iç mekân yer alıyor. Morgan’ın geleneksel işçilik ve zamansız tasarım felsefesine aynı anda sadık kalırken en son teknolojiyi benimseyen ‘Plus’, 70 yıllık mirası temsil ediyor. Plus Four ve Plus Six’in benzersiz stili ve tasarımı, bu ruhu kendilerine özgü ikonik şekillerde somutlaştırıyor.

Plus modelli tamamıyla bir zanaatkârlık simgesi olup tasarımı zamansız ve kalıcı bir tarza sahip. Plus Four ve Plus Six’ ayırt edici özelliklere sahip. Dar gövdesiyle Plus Four, geçmiş Morgan modellerinden tasarım ilhamı alırken, daha geniş Plus Six daha çağdaş bir estetiği kapsıyor. Sürükleyici ve uyumlu bir teknik özellik süreciyle süslenebilecek bir stil seçeneği sunuyor.

Massimo Fumarola, Morgan Motor Company CEO’su “Yeni Morgan Plus serisi, gerçekten benzersiz ve canlandırıcı bir sürüş deneyimiyle sonuçlanan üstün stili, tasarımı ve etik mühendisliği kutluyor. Plus ile heyecan verici sürüş etkileşimi yoluyla sunulan karaktere, özgünlüğe ve zevke değer veren kişileri çekmek istiyoruz.” diyerek yeni modellerin tanımını yapıyor.

Hem sürücülerin hem de yolcuların deneyimine odaklanan iç mekân değişiklikleri ön plana çıkarılıyor. Çok sayıda estetik değişiklik, sürücü için önemli bilgiler sağlayan teknolojinin sürekli olarak tanıtılmasıyla birlikte artan kullanılabilirliğe odaklanılarak destekleniyor.

Markayla eşanlamlı olan doğal malzemeleri ve formu kutlarken zanaatkârlığa olan sarsılmaz bağlılığını hatırlatan, orta konsol aracılığıyla aracın içinden geçen bir dizi göz alıcı kaplama arasından seçim yapabilir. Plus serisi, geleneksel tarz ve tasarımın kutlanmasının yanı sıra, modernliğin ve en son teknolojinin estetiğini ve pratikliğini de kucaklıyor. Yeni bir alüminyum gösterge paneli, sürücülere yeni bir LCD bilgi ekranıyla etkili bir görünüm veriyor. Yükseltilmiş ekran grafikleri, artırılmış çözünürlük ve sürüş moduna bağlı arka planlar, Plus serisinin kucakladığı teknolojik gelişmelerden sadece birkaçı.