Yeni nesil Şahin söylentileri gündem oldu! Yapay zekâ olası tasarımının fotoğrafını üretti

Türkiye’nin en sevilen otomobilleri arasında yer alan Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal modelleri yeniden üretilecek iddialarıyla gündeme geldi.

Tofaş'ın Şahin, Doğan ve Kartal modelleri yeniden mi üretilecek?

Sosyal medyada dolaşıma giren “yeni nesil Şahin” görselleri heyecan yaratırken kamuoyunda yayılan haberlere rağmen, "kuş serisi"nin yeniden üretileceğine dair ne Tofaş’tan ne de Stellantis’ten herhangi bir resmi açıklama bulunuyor.

Dev bir yatırım gerekiyor

Otomotiv uzmanları, yeni bir modelin üretilebilmesi için milyonlarca dolarlık yatırım gerektiğine dikkat çekiyor.

Yalnızca ana fabrika değil, yüzlerce yan sanayi kuruluşunun da harekete geçmesi gerektiği, bu nedenle kısa vadede kuş serisinin üretime dönmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Yapay zekâ tasarımı gündem oldu

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, yapay zekâ uygulaması ChatGPT’ye “Yeni nesil Tofaş Şahin nasıl görünürdü?” sorusu soruldu.

Soru üzerine Tofaş'ın Şahin marka bir modelinin çıktısını veren ChatGPT'den Doğan ve Kartal modellerinin de fotoğraflarını üretmesini istedik.

ChatGPT'ye göre Tofaş'ın Kartal, Doğan ve Kartal modelleri günümüzde üretilseydi aşağıdaki karelerdeki gibi gözükürdü:

Kaynak: NTV | Burak Taşçı

Kaynak: Dunya.com via ChatGPT