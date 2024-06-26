Yeni Nissan Qashqai İstanbul'da tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Qashqai'nin Türkiye lansmanına katılan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco, Nissan'ın gelecek vizyonu olan Arc iş planını basın mensuplarıyla paylaştı.

Mayra Gonzales Velasco, "Arc planı geleceğe giden yolumuzda sürekli ilerlememizi ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğimizi gösteriyor. Bu plan, değer ve rekabet gücü yaratmada daha ileriye daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. diye konuştu.

Bu segmenti kendilerinin yarattığının altını çizen Velasco, 2026'ya kadar Avrupa pazarına 5 yeni elektrikli modelin gireceğini duyurarak, teknoloji, ürün portföyü ve yazılım hizmetleriyle ilgili de stratejik ortaklıklar kuracaklarını belirtti.

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem ise amiral gemileri Yeni Qashqai'yi sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu katılımcılarla paylaştıklarını dile getirerek, "Lansmana özel fiyatıyla Yeni Qashqai güncellenen tasarımı, dikkat çeken teknolojisi ve GRS2'nin gerektirdiği güvenlik özellikleriyle şimdi çok daha göz alıcı ve çarpıcı olarak yollardaki yerini alacak. Yeni Qashqai'ye güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

Çarpıcı, heybetli tasarım

Qashqai'nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Parlak siyah üç boyutlu parçalardan oluşuyor ve bunlar kaputta akıcı bir şekilde görünüyor.

Ana merceğin altındaki gündüz farları, ana ızgaranın yenilenen siyah üç boyutlu parçalarıyla aynı şekle sahip beş küçük mercekten oluşuyor. Gündüz farları artık ana far merceğini çevreliyor ve farın üzerindeki ince ışıkla birleşiyor. Üstteki gündüz sürüş farı etkinleştirildiğinde ise dönüş göstergesi haline geliyor.

Arka taraftaki kırmızı aydınlatma elemanları artık ön ızgaranın tasarımını yansıtan dört ayrı parçadan oluşuyor. Aydınlatmada "derin kırmızı" olarak bilinen ayırt edici bir kırmızı tonu olan bu öğeler, yüksek bir hassasiyet hissi veriyor. Aydınlatma elemanlarının daha iyi görülebilmesi için lensler artık şeffaf halde sunuluyor. Giriş seviyesi Qashqai'de artık 17" alaşım jant ve yeni 18" elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19" alaşım ve yeni 20" elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

Qashqai'nin renk yelpazesine inci beyazı, siyah ve koyu maviyle metalik deniz mavisi arasında değişen okyanus yeşili olmak üzere üç yeni renk eklendi.

Japon savaş kostümlerinden esinlenen yüksek kaliteli iç ambiyans

Yeni Nissan Qashqai geliştirilmiş tasarım, artırılmış güvenlik ve Nissan'ın e-POWER teknolojisiyle Türkiye'de yollara çıkıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda tanıtımı gerçekleştirilen Yeni Qashqai, güncellenen stili, araç içi teknolojileri ve iç tasarımda yapılan kapsamlı yenilikleriyle segment yaratıcısı olarak otomotiv tarihindeki yerini pekiştirecek.

Yenilenen dış tasarımla Qashqai, revize edilmiş iç mekanıyla dokunsal kalite, göz alıcı detaylar ve görselliğin boyutlarını yukarı taşıyor. İç mekanda geleneksel Japon savaş kostümlerinden esinlenilmiş.

Üst sınıflar için gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde yeni Alcantara uygulaması mevcut ve bunların hepsi araç içi ambiyansı yükseltmek için bir araya geliyor.

Otomotiv dünyasındaki ilerlemelerle paralel olarak güncellenen Qashqai, günlük sürüş deneyimini daha da sezgisel ve güven verici hale getiriyor. Geliştirilmiş 360 derece çevre görüş kamerası sistemi sürücünün aracı sadece yukarıdan görmesine değil, aynı zamanda görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracı önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere sekiz farklı dış kamera görüş noktasından birini seçmesine olanak tanıyan fonksiyonu barındırıyor.

Nissan'ın teknolojisi e-POWER, 2022'deki Avrupa lansmanından bu yana kullanıcılar arasında çok popüler olduğunu kanıtlayan elektrikli güç aktarma organı olarak sunuluyor ve şu ana kadar 100 binden fazla Qashqai e-POWER kullanıcılarla buluştu.

e-POWER'ın yenilikçi güç aktarma sistemi geleneksel hibritlerin aksine tekerleklerin yalnızca doğrudan elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi prensibiyle çalışıyor. Crossover segmentini icat eden öncü ruha uygun olarak, Qashqai'de kullanılan bu teknolojide benzinli motor ise tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor.

Yeni Qashqai Türkiye lansmanına özel, 1 milyon 799 bin 900 liradan başlayan fiyatlarıyla Nissan Yetkili Satıcıları'ndaki yerini aldı.