Yenilenen Peugeot 208 Türkiye pazarında

Volkan DEMİRKUŞAK

Fransız markanın 40 yılı aşan tecrübesiyle caddelerle buluşturduğu B segmenti şehirlisi 208 tazelendi. Makyajlı 208 Türkiye’de benzinli ve elektrikli motor alternatifleriyle geliyor.

Ülkemizde satışa sunulan makyajlı 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8’nin fiyatları 1.210.500 TL’den, yeni 208 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları 1.296.500 TL’den ve GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları da 1.396.500 TL’den başlıyor.

Şehir içi 498 km’ye varan (WLTP) elektrikli menzili ile yeni E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.361.500 TL olarak belirlendi. Yeni bir tasarıma kavuşan dijital gösterge paneli, 10 inçlik merkezi dokunmatik ekranı, yeni nesil Peugeot i-Connect ve toplamda 7 farklı renk seçeneği sunuyor.

Elektrikli otomobil satışlarına ağırlık verilecek

Şehir otomobillerinde elektriklenme günden güne önem kazanıyorken taze 208’de de elektrikli opsiyonu sunuluyor. Markanın Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, toplam pazarda satacakları otomobillerin önemli bir kısmının elektrikli olacağına dikkat çekti. Yeni E-208, 50 kWsa batarya ve 100 kW/136 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 363 km’lik birleşik ve 498 km şehir içi menzil sağlıyor.

Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu basın toplantısında, sektörün genelinin aksine olumlu konuştu ve pazarın 1 milyonun hemen üzerinde kapanacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Reyhanoğlu, “Bu da seçim sonrası açısından önemli bir işaret. “Peugeot markası için 2023 yılı, sektörün de biraz daha üstünde olacak şekilde iyi geçti.

Zaten hatırlayacaksınız, 2023 yılı için hedeflerimizi, “Bu yılı rekorlar yılı olarak kurguladık, bu şekilde gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde açıklamıştık. Tam da aslında kurguladığımız gibi oldu, 2023 bizim için rekorlarla dolu bir yıl olarak geride kaldı. 78 bin 632 adetlik toplam satışa ulaştık. Bu, bugüne kadar Peugeot tarihinde yapılmamış kadar yüksek bir satış adedidir.

Pazarın yüzde 57 genişlediği bir ortamda yüzde 141’lik büyümeyle sektörde en fazla büyüyen markalardan bir tanesi olduk. Yüzde 6,4 pazar payına ulaştık. Bu, Peugeot için son 19 yılın en yüksek pazar payı” dedi. “Orta Doğu ve Afrika pazarının en önemli ülkesiyiz bir numarasıyız” diyen Reyhanoğlu dünyada satılan Peugeot modellerinin yüzde 7’sini gerçekleştirip bir önceki yıla oranla satışları % 4 oranında artırdıklarını söyledi.

İspanya gibi önemli bir pazarı geçmenin global ölçekte önemli olduğuna dikkat çeken Reyhanoğlu hafif ticari araç pazarında da ilk üç hedeflerini koruduklarını ifade etti. Bu yıl düşen pazarda pazar paylarını korumayı hedeflediklerini söyleyen Reyhanoğlu’nun söylemlerine göre marka bu yılı 70.000’İn üzerinde bir satışla kapatacak. Bu yıl 12 modelin 8’inin yenileneceği markada 3008 ve 5008 ile yine SUV segmentinde liderlik hedeflediklerini söyledi.