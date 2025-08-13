Yerli sedan Togg T10F’in satış tarihi açıklandı: İşte tüm özellikleri ve ayrıntılar!

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X’in ardından sedan segmentine adım atıyor. Şirketin yeni modeli Togg T10F için satış ve teslimat takvimi netleşti.

ToggCare’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, T10F’in ön siparişleri Eylül ayında toplanacak ve ilk teslimatlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. T10F, Eylül ayı başında Togg deneyim merkezlerinde de sergilenecek.

600 km’ye varan menzil ve hızlı şarj

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunabilen T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşan sedan, 218 beygir gücünde elektrikli motora sahip.

Dijital kokpit ve yenilikçi donanımlar

T10F’in iç tasarımında teknoloji öne çıkıyor. 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranıyla toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuyor. Araç, dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi donanımlarla sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

V2L özelliği ile güç kaynağı olabiliyor

Kullanıcılar, Trumore uygulaması ya da anahtar kartı ile araca giriş ve çalıştırma yapabiliyor. V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde T10F, harici cihazlara enerji aktarımı yaparak mobil bir güç kaynağına dönüşebiliyor.

Avrupa pazarına da açılıyor

T10F, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da satışa sunulacak. Araç, yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için hazırlıklar da tamamlanmak üzere.