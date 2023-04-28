YETX çok amaçlı özel arazi aracı dünyaya açılacak

Kenan SERTALP

Bursa’daki tesiste Türk ekipler tarafından üretilen YETX arazi aracının yakın zamanda yüzde 70 yerli parçalarla imal edilmesinin hedeflendiği açıklandı. Saatte 40 kilometre hıza çıkabilen, otonom olarak 65 saat hiç durmadan çalışabilen arazi aracına yurt içinden de birçok kurumun yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Açılış sonrası tüm protokol ve davetliler ile yapılan test sürüşünde ise heyecan dolu anlar yaşandı.

Hedef ürünün yerlileştirilmesi

Gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Orso Off Road Solutions Genel Müdürü Erman Ersöz, ORSO’nun stratejik hedeflerinin başında yerlileşmek olduğunu vurgulayarak “Türk şirketi ORSO olarak, Ukraynalı Quadro International firması işbirliği ile SHERP teknolojilerini kullanarak YETX arazi araçlarının üretimine başladık.

Şu an için iş birliğinin ilk aşamasındayız. ORSO’nun stratejik hedeflerinden birisi, ürünün yerlileştirilmesi olacaktır. Yerlileştirme en önem verdiğimiz konulardan olmakla birlikte kısa zamanda yüzde 70 yerlilik oranına ulaşmak adına değerli tedarikçiler ile çalışmalar yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu Gemlik’in Türk otomotiv sektörü için önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Başkan Hamaloğlu “Türk şirketi ORSO olarak, Ukraynalı Quadro International firması iş birliği ile SHERP teknolojilerini kullanarak YETX arazi araçlarının üretmek için Gemlik’i tercih etmesi çok önemli. Gemlik adına da Türkiye adına da önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaktan ötürü gururluyuz” dedi.