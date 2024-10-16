“Otomotivdeki dönüşüm sanayi için fırsatlar yaratacak”

Yıldız D. YEMİŞ

Konferansın açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyüke­ğen, Konya’nın otomotiv sektö­ründeki güçlü konumuna dikkat çekerek, sektördeki küresel dö­nüşüme ayak uydurmanın öne­mine vurgu yaptı ve bu dönüşü­mün Konya sanayisi için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Otomotiv sektörünün Kon­ya sanayisinin nüvesini oluştu­ran en köklü sektörlerden biri ol­duğuna dikkat çeken Büyükeğen, “50 yıl önce ustalarımızın araç ta­miri yaptığı sektörde, bugün güç­lü bir üretici konumuna geldik. Marmara Havzasından sonra, otomotiv sektörünün en güçlü ol­duğu şehirlerin başındayız.

530’a yakın firmamızın üretim yaptığı otomotiv sektörü, şehrimizde 23 bin 700 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Konya otomotiv sektö­rümüzün, OEM-ana sanayi ile ça­lışma disiplini de her geçen gün gelişiyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 808 milyon dolar ihracat yapan Konyalı otomotivcilerimiz, bu yı­lın Ocak-Eylül döneminde 663 milyon dolarlık ihracatla, Konya ihracatında lider konuma yük­seldi. Konya olarak otomotiv en­düstrisinde Türkiye’nin 7. büyük ihracatçısıyız” dedi.

Otomotiv sektörü dönüşümden geçiyor

Otomotiv sektörünün global ölçekte büyük bir dönüşüm süre­cinden geçtiğine işaret eden Baş­kan Büyükeğen, endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin sektör­de köklü değişimlere yol açtığını belirtti. Konyalı sanayicilerin bu dönüşüm sürecinin dışında kal­maması gerektiğini ve yatırımla­rını bu yönde artırmaları gerek­tiğini vurgulayan Başkan Büyü­keğen, şöyle devam etti: “Bugün artık yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli araçlarda; içten yan­malı motor, debriyaj, vites kutu­su, dişli kutusu, diferansiyel, eg­zoz sistemi gibi yüzlerce parça bulunmuyor.

Konya’mızın, sek­tördeki bu dönüşüme ayak uydur­ması, yatırımlarını pazarın bu tür yeni ihtiyaçlarına uygun yapma­sı hayati önem arz ediyor. Bu dö­nüşümü, sektör sanayicilerimiz bir risk olarak değil, yeni bir fır­sat olarak değerlendirmeli. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen firmalarımız, küresel pazardaki gücünü koruyabilecekken, deği­şim sürecinin dışında kalan fir­malarımızın rekabet gücü maa­lesef zayıflayacak. Ben sektörde büyük başarılara imza atan Kon­yalı sanayicilerimizin küresel trendlere hızla uyum sağlayaca­ğına, geleceğin otomotiv dünya­sında da kendisine güçlü bir yer bulacağına inanıyorum. Bu kap­samda OSEG Konferansımız da inşallah, sektör sanayicilerimize yol gösterici olacaktır.”