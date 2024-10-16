“Otomotivdeki dönüşüm sanayi için fırsatlar yaratacak”
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansı, Türkiye’nin otomotiv sektörüne yön veren isimleri ve uzman panelistleri bir araya getirdi.
Yıldız D. YEMİŞ
Konferansın açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın otomotiv sektöründeki güçlü konumuna dikkat çekerek, sektördeki küresel dönüşüme ayak uydurmanın önemine vurgu yaptı ve bu dönüşümün Konya sanayisi için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.
Otomotiv sektörünün Konya sanayisinin nüvesini oluşturan en köklü sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, “50 yıl önce ustalarımızın araç tamiri yaptığı sektörde, bugün güçlü bir üretici konumuna geldik. Marmara Havzasından sonra, otomotiv sektörünün en güçlü olduğu şehirlerin başındayız.
530’a yakın firmamızın üretim yaptığı otomotiv sektörü, şehrimizde 23 bin 700 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Konya otomotiv sektörümüzün, OEM-ana sanayi ile çalışma disiplini de her geçen gün gelişiyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 808 milyon dolar ihracat yapan Konyalı otomotivcilerimiz, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 663 milyon dolarlık ihracatla, Konya ihracatında lider konuma yükseldi. Konya olarak otomotiv endüstrisinde Türkiye’nin 7. büyük ihracatçısıyız” dedi.
Otomotiv sektörü dönüşümden geçiyor
Otomotiv sektörünün global ölçekte büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Başkan Büyükeğen, endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin sektörde köklü değişimlere yol açtığını belirtti. Konyalı sanayicilerin bu dönüşüm sürecinin dışında kalmaması gerektiğini ve yatırımlarını bu yönde artırmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: “Bugün artık yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli araçlarda; içten yanmalı motor, debriyaj, vites kutusu, dişli kutusu, diferansiyel, egzoz sistemi gibi yüzlerce parça bulunmuyor.
Konya’mızın, sektördeki bu dönüşüme ayak uydurması, yatırımlarını pazarın bu tür yeni ihtiyaçlarına uygun yapması hayati önem arz ediyor. Bu dönüşümü, sektör sanayicilerimiz bir risk olarak değil, yeni bir fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen firmalarımız, küresel pazardaki gücünü koruyabilecekken, değişim sürecinin dışında kalan firmalarımızın rekabet gücü maalesef zayıflayacak. Ben sektörde büyük başarılara imza atan Konyalı sanayicilerimizin küresel trendlere hızla uyum sağlayacağına, geleceğin otomotiv dünyasında da kendisine güçlü bir yer bulacağına inanıyorum. Bu kapsamda OSEG Konferansımız da inşallah, sektör sanayicilerimize yol gösterici olacaktır.”