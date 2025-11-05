Otomotivin liderliğinde ekim ihracatı 24 milyar dolar
Türkiye’nin ekim ayı mal ihracatı, 2024’ün aynı ayına göre yüzde 2.3’lük artışla 24 milyar dolar oldu. Bu rakamın yüzde 3’ü pariteden kaynaklandı. Ekimde de ihracatın sürükleyici gücü 3.8 milyar dolarla otomotiv olurken, 17 sektörde artış, dokuz sektörde kayıp yaşandı. Ekim ayı ithalatında ise yüzde 6.6’lık artış dikkat çekti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatında ekim ayı rakamları, yeni bir ‘rekor’ olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay mal ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3’lük artışla 24 milyar dolar oldu. Bu rakamın yüzde 3’ü pariteden kaynaklandı. En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3.8 milyar dolarla liderliğini devam ettirdi. Kimyevi maddeler 2.6 milyar dolarla ikinci, elektrik-elektronik 1.6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Ekim ayında 17 sektörün ihracatında artış, dokuz sektörde ise düşüş görüldü. Ocak-ekim döneminde 10 aylık mal ihracatı 224.6 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 270.2 milyar dolara ulaştı. Yıllık mal ihracatı 270 milyar doların üzerine çıktı. Ekim ayında hizmet ihracatının ise 11.4 milyar dolar olması bekleniyor. Ekim ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından İstanbul’da açıklandı.
Paritenin katkısı 706 milyon dolar oldu
Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, ekimde 24 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını kaydeden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, hazır giyim ve çelik takip etti.
Toplamda 17 sektörümüz ihracatını artırırken, dokuz sektörümüz ekim ayını ekside tamamladı. En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Ekimde bin 85 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi” bilgisini paylaştı. Paritenin geçen ay mal ihracatına 706 milyon dolar katkı verdiğini aktaran Gültepe, “Yani 24 milyar doların yüzde 3’ü parite artışından kaynaklandı.
Birim ihracat değerimiz ise 1.59 dolar oldu. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya şeklinde sıralandı. 46 ülkede yüzde 50’nin, 96 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydettik” dedi. Ekim ayındaki ihracat artışının paritenin yanı sıra birkaç sektörün katkısıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Gültepe, her şeye rağmen yılın son çeyreğine artıda başlamış olmayı önemsediklerini dile getirdi.
İhracatçı farklı destek ve teşvik bekliyor
TİM Başkanı Gültepe, konuşmasında döviz dönüşüm desteğinde sürenin altı ay daha uzatılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını bildirdi. Ancak ihracatçının farklı destek ve teşvikler de beklediğini dile getiren Gültepe, ekim ayı enflasyon oranlarına göre yıllık TÜFE’nin yüzde 33 sınırında olduğunu, dolar kurundaki 10 aylık değişimin ise yüzde 22’de kaldığını söyledi. Gültepe, şöyle devam etti: “Aradaki makasın her ay giderek kapandığını görüyoruz.
Umuyoruz ki en kısa sürede bu fark ortadan kalkacak. İhracat ailesi olarak son 2-2.5 yıldır büyük fedakarlıklarla iş yapmaya çalışıyoruz. PMI verilerine göre yakın gelecekte de koşulların iyileşeceğine yönelik belirgin bir sinyal gözükmüyor. Yeni siparişlere baktığımızda 10 sektörden 9’u daralma bölgesinde yer alıyor. Bu anlamda, ihracatın büyümeye yeniden öncülük edebilmesi için farklı destek ve teşviklerin devreye alınması gerekiyor. Biz tüm zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz.”
AB’ye ihracat yüzde 8 arttı
2025 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke ise sırasıyla; Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Irak oldu. Bu dönemde en önemli ticaret ortaklarından AB’ye ihracat, yüzde 8 oranında arttı ve 97.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda ise AB’ye ihracat 115.7 milyar dolar oldu.
Bu dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine yüzde 3.6 oranında artışla 59.3 milyar dolara, OECD ülkelerine yüzde 6.1 oranında artışla 118.9 milyar dolara yükselirken, ABD-Meksika-Kanada’ya olan ihracat 15.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Rusya, Irak, Singapur, Suudi Arabistan ve Cezayir’e olan ihracatı ise bu dönemde azalma gösterdi.
30 ayın 22’sinde mal ihracatı artış gösterdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticaretteki belirsizlik ve korumacılığa rağmen Türkiye’nin ekonomisi, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle pozitif ayrıştığını söyledi. Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını ifade eden Bakan Bolat, 24 milyar dolarla ‘en yüksek ekim ayı’ ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.
İhracatta tarihin ek yüksek 4 rekorundan 3’ünün bu yıl gerçekleştiğini aktaran Bolat, şunları söyledi: “Son 12 aylık toplamda ise 270.2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Böylelikle 270 milyar dolar eşiği aşılmış oldu. 2025’in ilk 10 ayının sekizinde mal ihracatımız artış gösterdi. Ayrıca ilk 10 aylık dönemde yüzde 3.9 artış ile ihracatımızda net 8.4 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Hizmetler ihracatının ise ocak-ekim 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artışla 103.5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.
Böylece, ekim ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımızın yüzde 5.4 artışla 121.2 milyar dolara yükseleceğini bekliyoruz.” Bakan Bolat, böylelikle ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatın 391.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bakan, “Mal ihracatında 2023 yılında 1.5 milyar dolar, 2024 yılında 6.2 milyar dolar yıllık artış sağlandı. 2025 yılı ilk 10 ayda ise mal ihracatımızda net 8.4 milyar dolar artış sağlandı. Geride bıraktığımız son 30 ayın 22’sinde mal ihracatımızı artırdık. 30 ayın 17’sinde de rekor kırdık.”
Altın, ithalattaki artışı yüzde 6.6’ya çıkardı
Bakan Ömer Bolat’ın paylaştığı bilgilere göre, ekim ayında mal ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 oranında artarak 31.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mal ithalatında ekim ayında net artış 2 milyar dolar oldu. 2025 yılı Ekim ayında ithalatta kaydedilen artışta 7108-işlenmemiş altın ithalatının yüzde 63.1 artarak 2.8 milyar dolara yükselmesi en önemli faktör olarak değerlendirildi. Bu artışta miktar artışı yüzde 5.5 iken, birim değer yüzde 54.6 arttı.
Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 3.3’lük azalışla yüzde 76.5 olduğunu aktaran Bolat, “Altın ithalatındaki dalgalanmanın etkisi ile ekim ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 7.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı 74.4 milyar dolar olarak kaydedildi. İlk 10 ayda mal ticaretindeki açık 8.5 milyar dolar artış gösterdi.
Altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 1.1 puanlık azalışla yüzde 96 olarak gerçekleşti” dedi. İhracatçılara verilen desteklere de değinen Bakan Bolat, “İhracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana erişim imkânlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına hassasiyetle eğiliyoruz” dedi.