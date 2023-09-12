OVP, mobilya ihracatında 2024 umutlarını artırdı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği de (AKAMİB) ağustos ayı ihracatından yüzde 8,8’lik azalışla 71 milyon 66 bin dolar ihracat geliri elde etti.

Yılın ilk 8 ayında ise Türkiye geneli sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 oranında azalış göstererek 5 milyar 265 milyon 502 bin dolar olurken, AKAMİB’ten yapılan ihracat yüzde 8,7 azalış ile 562 milyon 417 bin doları buldu. Sektörün ağustos ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 88,7 milyon dolarla Irak oldu.

Irak 16 milyon dolarla ilk sırada yer aldı

AKAMİB’in ağustos ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 16 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, İsrail, Romanya ve ABD takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 81,9 ile Bulgaristan, yüzde 45,5 ile Almanya, yüzde 44 ile Hollanda’ya yapılan ihracatta görüldü. İlk 10 pazarın 8’inde ihracat artışı dikkat çekerken, İsrail ve Libya’da düşüş oldu.

Kılıçer: “OVP, 2024 yılı çin umutlarımızı artırdı”

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Uygulanan para politikası ile döviz kurunun ihracatçıları rahatlatacak bir noktaya gelmesinin ardından açıklanan Orta Vadeli Program ile de gelecek yıla dair umutlarımız arttı. Programda ihracat odaklı sürdürülebilir bir büyüme iklimi oluşturulmasını yönelik stratejileri kıymetli buluyoruz. İhracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni desteklere de ihtiyaç var. Ekonomi yönetimimizin bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyoruz” diye konuştu.