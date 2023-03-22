OYDER’İN yeni başkanı Raşit Akar oldu

Oyuncak sektörü yeni dönemdeki yönetimini belirledi. 20 Mart’ta gerçekleşen Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Genel Kurulu’nda Raşit Akar, 79’a karşı 89 oyla başkan seçildi. OYDER Başkanı Raşit Akar, “Bir önceki yönetime bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu iş gönül işi, hizmet yarışı. Yeni dönemde yönetim kurulu olarak tüm tecrübemizle oyuncak sektörüne hem yurt içi hem de yurt dışı piyasada daha fazla bilinirlik kazandırmak istiyoruz.” dedi.

Türkiye oyuncak sektörü kuruluşu Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Raşit Akar ve yeni yönetimi OYDER’de seçimi kazandı. OYDER Başkanı Raşit Akar, yeni dönemde ses getirecek projelerle oyuncak sektörüne yeni bir hareket kazandırmak istediklerini vurguladı.

Hedef 90 milyon dolar

Oyuncak sektöründeki son durumu değerlendiren Akar, “Yeni dönemde oyuncak sektörünü daha da iyi seviyelere taşımak için ‘Türkiye Oyuncak Haftası’ düzenleyeceğiz. Planladığımız tüm etkinlikleri Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Aynı zamanda ihracata yönelik de çalışmalarımız olacak. Yurt dışına ticari heyetler düzenleyeceğiz. Fuarlara katılım sağlayacağız. 2022 yılında sektör olarak 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 hedefimiz ise 90 milyon dolar. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza başladık.” dedi.

Sektörün birim ihracat değeri 4,5 dolar

Oyuncak sektörü olarak aksam parçaların ithalatındaki vergi oranlarından dolayı sorunlar yaşadıklarını da belirten Akar, bu noktada yapılabilecek düzenlemelerle ihracatta daha iyi noktalara geleceklerini söyledi.

Oyuncak sektöründe katma değerli ihracatı artırmak için de çalışmalar planladıklarını söyleyen Akar şunları aktardı: “Sektör olarak ihracattaki en önemli pazarımız Avrupa ülkeleri. Yeni dönemde ise İngiltere ve ABD’yi radarımıza aldık. Bu ülkelere düzenleyeceğimiz ticaret heyetleri ile ihracattaki payımızı artırmak istiyoruz. Sektör olarak birim ihracat değerimiz 4,5 dolar. Nitelikli üretimlerimiz ile bu rakamı üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz.”