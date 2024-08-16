Oyun sektörünün kalbi 'DIGIAGE 2.0 Forum'da attı

Erkam Tüzgen, DIGIAGE programına bireylerin veya takımların başvurabildiğini dile getirerek, "Buraya müzik öğretmeni, senarist veya grafik tasarımcısı başvurabiliyor. Eğitim alıyor, takımını kuruyor, şirketini kurmaya destek oluyoruz, başarılı gidiyorsa yatırım alıyor. Dolayısıyla bir senarist ve müzik öğretmeni gelip DIGIAGE programında yatırım almış oyun şirketinin mensubu olarak mezun olabiliyor. Programı Türkiye'de başlattık ve uyguladık. Daha sonra Azerbaycan'a da ihraç ettik ve uyguladık. Şimdi ise Balkanlar'da bu programı uygulayacağız" diye konuştu.

"Türkiye oyun sektörü ticarileşme hacmi: 1,4 milyar dolar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Türkiye'deki oyun sektörünün ticarileşme hacminin 1,4 milyar dolar civarlarında olduğunu kaydetti.

Oyun sektörünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Macit, "TEKNOPARK'larımızdaki 650 firmamız sadece oyun üzerine faaliyet gösteriyor. 12 AR-GE tasarım merkezimiz oyun üzerine çalışmalar düzenliyor... Oyun sektörünün, verilen destekleri çarpan etkisiyle büyüttüğünü, uluslararası başarı kazandığını, ticarileştiğini görmek bizleri memnun ediyor" ifadesini kullandı.

11 oyun geliştiricisinden proje sunumu

Türkiye’deki oyun ekosisteminin uluslararası düzeydeki faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan DIGIAGE 2.0 Forum, sektör liderlerini bir araya getirerek katılımcılara değerli networking fırsatları sundu. Forumda, DIGIAGE programı kapsamında eğitim ve mentörlük desteği alan 11 oyun geliştiricisi, projelerini tanıtma fırsatı buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde düzenlenen etkinlik, stant ziyareti yapıldıktan sonra gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.