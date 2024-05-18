Özel bir yazılımla “Misafirperverliğin Geleceği” oluşturuluyor

Restoranlar da rezervasyon işlemlerinin problemli taraflarına bir çözüm getirmek, sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Bekir Topuz tarafından 2018 yılında kurulan Rezervem, “Misafirperverliğin Geleceği” sloganıyla yola çıkıyor ve geleneksel yöntemlerin aksine rezervasyon yönetimini teknoloji ve konforla buluşturuyor.

Rezervem, restoranlar için geliştirdiği özel bir yazılım ile restoran deneyimini teknoloji ile buluşturan yeme-içme sektörünü kusursuz bir noktaya taşımayı amaçlayan bir yazılım. Restoranların geleceğine profesyonel bakış açısıyla yön vermeyi hedefliyor. Michelin yıldızlı ve fine dining restoranları sisteme dahil eden Rezervem, yakın zamanda B2C alanında da hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kullanıcıların yeme-içme tercihlerini ve deneyimlerini kendi mobil uygulaması üzerinden yapabilecekleri bir yazılım sunacak olan şirket, büyüme hızına yeni bir ivme katmayı planlıyor. Güçlü İş Zekası (BI) altyapısı ile tüm rezervasyon sürecindeki verileri okunabilir ve anlamlı hale getiren şirket, restoranların misafirlerine daha kaliteli hizmet sunmasına, data analizi yaparak hizmet kalitesini ve iş performansını artırmasına yardımcı oluyor.

“Geleneksel yöntemlerin aksine kusursuz bir hizmet sunuyoruz”

Türkiye’de bu alanda hizmet veren tek şirket olduklarını ve kısa sürede ciddi bir büyüme elde ettiklerini belirten Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, “Restoranların rezervasyon yönetim süreçlerini teknolojiyle buluşturarak, geleneksel yöntemlerin aksine kusursuz bir hizmet sunuyoruz.

Rezervem olarak yazılım altyapımızla misafirlerin restoran yolculuğunda çok güçlü bir veri analizi ve raporlaması oluşturarak, misafirlerin tüm tüketim ve davranış alışkanlıklarını takip ediyoruz. İletişim ve pazarlama optimizasyonu sağlayarak, daha ölçülebilir ve doğru hedef kitle ile etkili iletişim kurulmasını sağlayarak, ciddi bir maliyet avantajı sunuyoruz. Rezervem olarak, restorana gitmeyi bir yolculuk ve deneyim serüveni olarak görüyoruz. Restoranların misafirlerine sunduğu hizmet, imkanlar ve kurduğu iletişim bu yolculuğun seyrini doğrudan etkiliyor” dedi.