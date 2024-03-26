Özel okullara yemekte ‘indirimli tarife’ teklifi

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemek fiyatlarını artıran özel okullara sanayiciden “indirimli tarife” teklifinde bulundu. Yemek sektöründe tabldot olarak 4 çeşit yemekten oluşan menüyü, fabrikalarda çalışan, ihracat için üretim yapan sanayiciye 110 ila 125 lira arasında verdiklerini ifade eden Bozdağ, aynı yemeğin özel okullarda çok yüksek fiyatlara sunulduğunu söyledi.

Bozdağ, “Annesi, babası ve ağabeyi bu fiyatlar arasında yemek yerken öğrencinin yemeğini özel okullar 350 ila 500 lira arasında veriyor. Özel okullarda yemek ücreti senelik 80 bin liraya kadar çıkıyor” diye konuştu. Çocukların 8 ay boyunca eğitim gördüklerini ancak aşağı yukarı 150 gün boyunca okula gittiklerini vurgulayan Bozdağ, yemek ücretlerinin 533 liraya denk geldiğini bildirdi.

Günlük 200 liraya yapmaya hazırız

Bozdağ, özel okulların da kendi içinde masrafları olduğuna dikkati çekerek, “Burada özel okulların savunduğu bir şey var, ‘Ara öğün veriyoruz’ diyorlar. Ara öğün 40 lirayı geçmez. Dolayısıyla biz yemek sanayicileri olarak özel okulların vereceği yemeği günlük 200, yıllık 30 bin liraya yeni dönemde yapmaya hazırız. Bugünlük rakamları söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ve devletin tüm kademelerinin enflasyonu tetiklememek için “Zam yapmayın” çağrısında bulunduğunu anımsatan Bozdağ, özel okulların daha duyarlı olması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Bozdağ, bu hususta kamuoyu oluşması gerektiğini belirterek, özel okullara karşı olmadıklarını, üyelerinden bazılarının da buralara yemek verdiklerini aktardı.

Yemeğin parasını kendilerinin tahsil ettiğine ilişkin yanlış bir algı oluştuğuna işaret eden Bozdağ, yemekleri belirledikleri fiyatlarla okullara teslim ettiklerini, okulların öğrencilere kendilerinin fatura ettiğini anlattı. Bozdağ, öğretmenevleri ve bazı meslek liselerinde üretilen okul yemeklerinin sektördeki üyelerinin işlerine engel olduğuna da dikkati çekerek, “Öğretmenevleri öğretmenleri ağırlasınlar, okullarında bize eleman yetiştirip versinler. Bizim mavi yakalı orta ölçekli aşçıya ihtiyacımız var” dedi.

“Ücret artışına sınırlama yaşamla bağdaşmıyor”

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği’nin (TÖDER) 9. Olağan Genel Kurulu’nda İbrahim Taşel yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da konuşan Taşel, 2014’ten bu yana sektör olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Sektörde ücret belirlemedeki haksızlıklar KDV ve istihdam yükleri, merdiven altı kurumlar gibi birçok sorun yaşandığına dikkat çeken Taşel, özel öğretim kurumlarıyla ilgili yapılan ücret artışı sınırlamalarının normal yaşamla bağdaşmayan bir çizgide tutulduğunu, buna rağmen fiyatlar nedeniyle özel okulların itibarsızlaştırılmaya yönelik ithamlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Taşel, “Özel öğretim kurumlarının içinde bulunduğu sıkıntıları herkes görmeli. Sektörümüzün yaşadığı bu sıkıntılardan çıkarmamız gerekiyor. Bunu başarmakta kararlıyız ve umutluyuz. Bunu bize kapılarını her zaman açık tutan Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte başaracağız” dedi.