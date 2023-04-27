Pamuk üretiminin artması için destek gerekiyor

Ziya İPEK

Türkiye’de yıllık 1,5 milyon tonluk üretimi gerçekleştirilen kütlü pamuğun tonu 13 bin 500 liradan alıcı buluyor. Gübre, tohum, akaryakıt, zirai ilaç, işçilik masraflarındaki artışlara rağmen, maliyetin altında kalan pamuk fiyatı, her geçen gün çiftçiyi bu stratejik üründen uzaklaştırıyor.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, çiftçinin alternatif ürünlerden daha fazla para kazanınca; zahmetli, maliyetli ve fiyatı düşük kalan pamuktan kaçtığını, ekim alanlarının bu sebeple daraldığını bildirdi.

Çukurova’nın pamuğun en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Bilgiç, bugün üreticinin alternatif ürünlerden hangisi kendisini ekonomik anlamda mutlu ediyorsa ona yöneldiğini kaydetti. Bilgiç, 2022 yılında pamukta üreticinin para kazanamadığını anımsatarak, Adana’nın zenginliği olan beyaz altının bölgede ekim alanlarının artırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin bölgeyi yakından tanıdığını aktaran Bilgiç, bu konuda “pozitif ayrımcılık” yapmasını beklediklerini anlatarak, “Pamuk, sanayi üretimimize yetmiyor. Pamuğun yüzde 50’den fazlasını dışarıdan alıyoruz.

Bu rakam daha da azalacak. Desteklerin artırılması ve bunun da bir an önce ilan edilmesi gerekiyor ki, üretici önünü görebilsin” dedi. Pamuk ekiminin devam ettiğini, fark ödemesi açıklanması halinde ekim alanlarının artacağına dikkat çeken Bilgiç şunları kaydetti: “Mayıs ayının ilk haftasına kadar veya en kötü ihtimalle ikinci ürün olarak pamuk ekilebilir. Önümüzdeki dönem kütlü pamuğun kilogram fiyatı en az 25 lira olmalı.

Bu durumda lifli pamuğun kilogram fiyatı da 60-65 lirayı bulur. 2024’te üretici pamuğun kilogramını 25 liradan satmalı ki ekim artsın. Burada önemli aktör devlettir. Bu ekonomiyi çok büyük bir yük değil. İthalata verilen para, üreticiye verilenden fazla. 1,5 milyon ton kütlü pamuk üretimi olan ülkemizde, bu 600-650 bin ton lif pamuğa tekabül ediyor. Ülkemizin sanayide kullandığı pamuk 1 milyon 700 bin tonu buluyor. Sanayide tükettiğimizin yarısını bile üretemiyoruz. En son 900 bin ton açığımız vardı.

Deprem bölgeleri Hatay ve Kahramanmaraş’ta da pamuk ekimi azaldığı takdirde ithalat yüzde 70’e yükselir, üretim ise yüzde 30 bandına geriler. Pamuk üreticisini rahatlatacak tarzda tedbirler almak gerekiyor. Ekimden önce fark ödeme desteklerinin açıklanması lazım. Umarız bu yöntem uygulanır, pamuktan zenginleşmiş Çukurova’dan beyaz altın uzaklaştırılmaz.”