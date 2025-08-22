Pamuk yerine ekildi! Hasat başladı

Geçen yıllarda Aydın'da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı.

Aydın genelinde 95 bin dekarı aşkın alanda hasat başladı. 2025 üretim sezonunda Aydın genelinde toplam 95 bin 704 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılırken, bunun 29 bin 259 dekarı birinci ürün olarak değerlendirildi.