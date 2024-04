Pasifik, artık holding oluyor GSYO kurmaya hazırlanıyor

Ece CEYHUN

Orçay ile 1980’li yıllarda başlayan hikayesini gayrimenkul, uluslararası lojistik, teknoloji ve enerji sektörleriyle büyüten Pasifik Grubu, holding oluyor. 18 milyar TL öz sermayeye ulaşan, çatısının altında 55 şirket ve 2.500 kişilik bir istihdama ulaşan Pasifik Holding, önce 5 yıl içinde mevcut yatırımlarını tamamlayacak, ardından yurtiçi ve yurtdışı fırsatları değerlendirecek.

Bu arada Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) için SPK’dan da ilk izinleri alan grup, önümüzdeki dönemde girişimcileri de destekleyen ‘melek’ yatırımcı olacak. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, holdingleşme kararını anlatırken “2000’li yıllarda gayrimenkul sektörüne giriş yaptık ve çok büyük ve önemli projeleri hayata geçirdik ve önemli bir büyüklüğe ulaştık.

Devam eden süreçte lojistik, teknoloji ve enerji sektörlerine girdik ve faaliyetlerimizi genişlettik” dedi ve ekledi: “Tüm bu sektörleri ve şirketleri birleştiren ve toplayan bir holding yapılanması artık elzem hale geldi. Yapılanmamızı ve kadromuzu da buna göre hazırladık. 18 milyar TL sermayesi olan bir holding kurduk. Şirketlerimizi inşaat-gayrimenkul, ki amiral gemimizdir, lojistik, teknoloji ve enerji olmak üzere dört ana grup altında topladık. Holding portföyü inşaat ve gayrimenkulün yüzde 14, lojistiğin yüzde 18, teknolojinin yüzde 51, enerjinin yüzde 70 A tipi hisselerinden oluşmaktadır. Holdingin hangi alanlarda liderlik etmesini istiyorsak, ilk etapta onları holding çatısı altında topluyoruz.”

Deprem gerçeği ‘merkezi’ belirledi

Holdingleşmenin yaratacağı sinerjiye dikkat çeken Erdoğan, holdingleşme ile birlikte şirketler arası kaynakların daha etkin yönetileceğini ve karar alma süreçlerinin hızlanacağını ifade etti. Fatih Erdoğan, “Bu sayede iş birliği ve kaynak paylaşımı, yönetim kolaylığı, finansal güç kabiliyetinin artması, marka ve imaj gücünün birbirini beslemesi sağlanacak. Finans yönetimimiz de daha verimli ve daha sinerjik bir yapıya kavuşacak” dedi. Holdingin merkezi Ankara olacak. Fakat teknoloji grubu başta olmak üzere bazı şirketlerin merkezi ise İstanbul olarak belirlendi. Pasifik Holding’de CEO’luğu yönetim kurulu murahhas üyesi F. Nusret Dur üstlenecek. Nusret Dur Ankara merkezli çalışırken, holding genel müdürü A. Cemail Batuk ise İstanbul merkezli çalışacak. Erdoğan, Ankara ve İstanbul olarak çift merkezli bir yapı kurmalarının sebebini ise “Deprem gerçeğini göz önüne aldık” sözleriyle açıkladı. Fatih Erdoğan, 4 ana sektörde geldikleri noktayı ve bundan sonraki hedeflerini ise şöyle anlattı:

Gayrimenkulde imza projelere devam

Fatih Erdoğan, gayrimenkul sektöründe Pasifik GYO ile imza projelere devam edeceklerini anlatarak, “Ankara’da devam eden Merkez Ankara projemiz var. Projenin son etabında, ofis konseptini konuta çevirdik ve 483 konutluk Pasifik Rezidans projemizi geliştiriyoruz. Merkez Ankara projemizi bu şekilde tamamlayacağız. Next Level İstanbul lüks konut projesi olarak planlandı ve konut satışımız devam ediyor. 161 konuttan oluşan projemizin yüzde 25’i satıldı. Next Level Kemer ve Next Level Country projelerimiz Göktürk’te, ana çevre yollarının kesişiminde, İstanbul Havalimanı güzergahında yer alıyor. Yılın ikinci yarısında başlamayı planladığımız Türkbükü’nde yer alan ve 52 villadan oluşacak Next Level Bodrum ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Söz konusu proje Londra’da tasarlandı” bilgisini verdi. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın net aktif değeri ise 2023 sonu yapılan değerlemelerle 35 milyar TL seviyesine yükseldi.

Yeşil lojistik sertifikası aldı

2010’lu yılların sonlarından itibaren yeni alanlara yatırım yapmaya karar verip geleceğin sektörleri olduğuna kanaat getirdikleri uluslararası lojistik ve teknoloji alanlarında yatırımlara başladıklarını anlatan Fatih Erdoğan, söz konusu sektörde yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken “Başrolü demiryolu olan bir lojistik şirketiyiz” tanımlaması yaptı. Pasifik Eurasia’nın faaliyetleri hakkında da şunları anlattı: “Lojistik ve taşımacılık operasyonlarımızı tüm dünyada genişletirken, yeşil lojistik sertifikası alarak gelecek için önemli bir imza attık. Yeşil lojistik kapsamında büyük üreticilerle iş birliği yaparak karbon ayak izini azaltma konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Avrupa’ya üretim ve ticaret yapan uluslararası firmaların karbon ayak izini azaltmak için bize ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu da bize demiryolu lojistiğine yatırım kararımızın çok doğru bir strateji olduğunu gösteriyor.”

Tren işletmeciliği yapacak

“2023 yılında ‘Demiryolu İşletmeciliği Yetki Belgesi’ ile kendi lokomotif trenlerimiz ile demiryolu tren işletmeciliği yapmaya başlayacağız” diyen Fatih Erdoğan, lojistik sektöründe yeni projelerini de şöyle anlattı: “Bu belge ile demiryolunda özel taşıma şirketi olma hakkını kazanarak, bu konuda faaliyet izni olan sayılı şirketler arasında yerimizi aldık. 2024 yılında gerek DTİ (Demiryolu Tren İşletmecisi) kimliğimiz gerekse TCDD Taşımacılık ile demiryolunda daha önce hiç taşınmayan ‘Proje Bazlı’ yurtiçi taşımacılık faaliyetlerine başlayacağız, ayrıca gerek uluslararası gerekse yurtiçi taşımalarımızı tamamlayıcı ‘Terminal İşletmeciliği’ hizmetlerimizi artıracağız.” Erdoğan, uluslararası taşımacılık alanında Çin, Orta Asya ve Avrupa pazarlarına odaklandıklarını, bölgesel ve küresel ölçekte iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini de söyledi.

Yeşil enerjinin payı %80’e çıkacak

Erdoğan, enerji sektöründeki büyüme hedefini ise yeşil enerji ve sürdürülebilirlik teması üzerine oturttuklarını söyledi. Sahibi oldukları 100 MW kurulu gücün yüzde 60’ının rüzgar ve güneş enerjisinden oluştuğunu ifade eden Erdoğan, 2024-2025 döneminde bu yatırımları tamamlamayı ve üretim faaliyetine başlamayı hedeflediklerini vurguladı. Fatih Erdoğan, orta vadede ise üretimde yeşil enerjinin payını yüzde 80’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Giresun’da 25 bin m2 alan üzerine kurulu pelet fabrikası yatırımı yaptıklarını da hatırlattı.

Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız, kurumsallaşmak olacak

Pasifik bünyesinde dört şirketin halka açık olduğuna dikkat çeken Fatih Erdoğan, şöyle devam etti: “Çay sektörünün ilk ve tek halka açık şirketi Orçay, Next Level markalı projeleriyle sektörün öncü firmalarından Pasifik GYO, uluslararası demiryolu lojistiğinde söz sahibi Pasifik Eurasia, yerli ve milli teknoloji üreten Pasifik Teknoloji şu anda Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Halka açılarak kurumsallaşma vizyonumuzu geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz ve bu sayede şirketlerimizin şeffaflık ve sürdürülebilirliğine, kurumsal yapılarının gelişimine, kaynaklarının güçlenmesine ve bilinirliklerinin artmasına önemli katkı sağlıyoruz. Ülkemize değer katacak yaratıcı fikirleri olan girişimcilere destek olabilmek amacıyla bir yıl önce başvurusunu yaptığımız ve bu ay içerisinde onaylanan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığımızı kuruyoruz. Bu topraklara olan üretim sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz gibi eğitim, kültür ve sağlık alanlarında sosyal sorumluluklarımızı HAEV Vakfımız ile yerine getiriyoruz” diye konuştu

3 alanda yeni stratejik yatırımlar için çıkacak fırsatları takip edecek

Pasifik Teknoloji, geçtiğimiz aylarda Titra Teknoloji’nin yüzde 51’ini satın aldı. Bu şirketin ana iş kolu ise insansız hava aracı üretmek. Üstelikte bu alandaki en zor işlerden biri olan insansız helikopter üretmek. Bu konudaki yeteneğini de her geçen gün artıran şirket, yük kapasitesini de kademeli bir şekilde artırıyor.

Fatih Erdoğan, “İnsansız hava araçlarında esas hizmet alanımızı lojistik olarak belirledik. Yeni fabrikaya geçiş ile beraber ayda 5 adet üretim hedefliyoruz. Deli kamikaze İHA 80 km’ye varan menzili ile taktik seviyedeki kamikaze İHA’lar arasında önemli bir yer edindi. Demonte olarak çantada taşınabilen ve ayrıca çoklu sürü konsepti ile yönetilebilen kamikaze İHA’lar teknolojisi ile günümüzde oyunun kurallarını değiştiren bir güce sahip olduğunu hep birlikte izliyoruz. . Önümüzdeki dönemde de bilişim, teknoloji ve savunma teknolojileri alanlarında yeni stratejik yatırımlar için fırsatları takip edeceğiz” diye konuştu.