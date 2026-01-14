Paslanmaz çelik sektöründe Malezya ile önemli iş birliği

Paslanmaz çelik sektöründe uluslararası iş birliği adımı atan Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Malezya merkezli Bahru Stainless ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Söz konusu iyi niyet mutabakatı çerçevesinde PASİD, Bahru Stainless’e Türkiye’de paslanmaz çelik ürünlerinin tanıtımı, pazara erişim ve tedarik süreçleri konusunda kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetler sunacak. Anlaşma; satın alma, satış, teslimat ya da tedarik gibi bağlayıcı yükümlülükler içermeyip, taraflar arasında iyi niyet esaslı bir iş birliği zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye-Malezya ticaretine stratejik katkı

Mutabakat, 6–8 Ocak tarihlerinde Malezya Başbakanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında atılan adımların devamı niteliğinde hayata geçirildi. Ziyaret süresince teknoloji transferi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çeşitli anlaşmalar imzalanırken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefi de resmen duyuruldu. Bu süreçte Türk Eximbank ile Malezya Exim Bank arasında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.

Bu gelişmelerin ardından Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), Türk firmalarıyla ve özellikle paslanmaz çelik sanayicileriyle iş birliği yapma isteğini iletti. Bu doğrultuda PASİD ile temas kurularak iyi niyet mutabakatı imza altına alındı.

Mutabakat; Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato Seri Mohamed Azmin Ali, Malezya Exim Bank CEO’su Datuk Nurbayu Kasım Chang ve Türk Eximbank CEO’su Ali Güney’in şahitliğinde, PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre ile Bahru Stainless CEO’su Wei Beoh Tan arasında imzalandı.

"Sektörümüz için alternatif bir kapı açıldı"

PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, mutabakatın sektöre sağlayacağı kazanımlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu imza, resmi bir bağlayıcılığı olmayan ancak teşvik edici niteliği yüksek bir iyi niyet sözleşmesi. Özellikle paslanmaz çelik ham maddesi konusunda Malezya’yı alternatif bir tedarik ülkesi olarak konumlandırmış olduk. Bahru Stainless, sektörümüz için alternatif bir üretici haline geldi. Bu sayede firmalarımız, ihtiyaç duydukları ürünleri farklı bir kaynaktan temin etme imkanına kavuşacak.”

Küçükemre değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu mutabakatla iki ülkenin sanayicileri arasında ilişkilerin güçlenmesine, ticaretin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. PASİD olarak hem üyelerimize yeni tedarik ve satın alma ağları sunuyor hem de Türkiye–Malezya ticaretinin gelişmesinde aktif bir rol üstleniyoruz. Uluslararası alanda derneğimizin bilinirliğini artıran, sektörümüz için değerli ve stratejik bir imza oldu."