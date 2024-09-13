Patates fiyatına iklim ve arz fazlası kıskacı
İklim etkisiyle erken hasat edilen ve arz fazlası oluşan patates, tarlada 4-5 TL’den alıcı buluyor. Hasat öncesi marketlerde 18 TL’ye kadar çıkan patatesin fiyatı şimdi 12 TL’ye satılıyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, “Arz fazlası fiyatın gerilemesine neden oluyor” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Bu yıl patates fiyatı iklim etkisi ve arz fazlası etkisiyle tarlada 4-5 TL’den alıcı bularak maliyetinin altında satılıyor. Hasat öncesi marketlerde 18 TL’ye çıkan patatesin fiyatı 9 TL’ye kadar gerilemişti. Fakat pazartesi zincir marketler fiyatı 3 TL artırarak 12 TL seviyesine çıkardılar. Türkiye’de en çok patates üretimi yapılan Niğde’nin Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, DÜNYA’ya fiyat krizinin detaylarını açıkladı.
Fiyatın yarı yarıya düştüğü patatesin sıcaklardan dolayı bu yıl yaklaşık 20 gün erken hasat edildiğini kaydeden Kenar, “Erken hasattan dolayı ürün depolamaya uygun değil. Üreticiler mecburen ürününü pazara sunuyor ve bu arz fazlası yaratıyor. Bu durum da fiyatın gerilemesine neden oluyor” diye konuştu.
Niğde’de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında arz fazlası üretimin olduğunu ifade eden Kenar, bunun sebebini ise geçen yıl ürünün getirisinin yüksek olmasından dolayı ekimin fazla olmasına bağladı. Diğer illerde de üretim artışının yaşandığına dikkat çeken Kenar, “Ekmeyen insanlar bile ekmeye başladı. Diğer yandan bu yıl havaların çok sıcak gitmesi, iklim değişikliği gibi etmenler de etkiledi" dedi.
İhracat yasakları pazar kaybına yol açtı
Geçen yıl Niğde'de yaklaşık 750 ile 800 bin ton patates üretimi yapıldığını bildiren Kenar, bu yıl ise 1 milyon 50 bin tona yakın patates rekoltesi beklediğini açıkladı. Geçen yıl Türkiye’de 5,7 milyon ton patates üretildiğini aktaran Kenar, bu yıl ise 6 milyon tonun üzerinde bir rakam telaffuz edildiğini iletti. kaldığını bildirdi.
Bugün üretim maliyetinin kilogram bakımından yaklaşık 8 ile 10 lira civarında olduğunu belirten Kenar, şu anda fiyatın tarlada 4 ila 5 lira arasında değiştiğini aktardı. Patates ihracatının genellikle sınır ülkelere yapıldığını vurgulayan Kenar, Avrupa'ya daha çok işlenmiş patates olan parmak patatesin gittiğini belirtti. Ortadoğu’daki ülkelere daha çok normal patatesin ihraç edildiğini ifade eden Kenar, “Bu ülkelere de son yıllarda dondurulmuş patates ihracatı artarak devam ediyor.
Diğer yandan geçtiğimiz yıllarda patateste ihracat yasağının konulmasından dolayı ihracatçılar pazarlarının büyük çoğunlukla kaybetmiş durumda. İhraç edilen ülkeler patatesi başka ülkelerden alıyor" diye konuştu. Planlı üretime de değinen ve bunu oturmasının en az üç yılı bulacağını söyleyen Kenar, şunları kaydetti: “Devlet bu konuda biraz daha katı olması lazım. Açığa ekim yapılanlara devletin yaptırımı yok. Planlı üretim önümüzdeki 3 ile 4 yıl içinde ancak rayına oturur diye düşünüyorum" dedi.
“Zincir marketler her hafta cuma günü fiyat açıklıyor”
Bu yıl sezon öncesi zincir marketlerde kalitesiz ürünün olduğuna vurgu yapan Veli Kenar, Niğde’de bile nerden geldiği belli olmayan kalitesiz ürünün yer aldığını aktardı. Zincir marketlerin patates fiyatında etkili olduğunu da belirten Kenar, “Zincir marketler her hafta cuma günü fiyat açıklıyorlar ve bu konuda belirleyici oluyorlar. Fiyat belirleyici marketler olduğu için çiftçinin zarar etmeyecek vaziyette bir politika izlemelerini talep ediyoruz. Fiyatların böyle devam etmesi halinde, önümüzdeki yıl üretime devam edemeyecek hale geliriz" dedi.