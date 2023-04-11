Pegasus CEO’su Öztürk: Tavan ücret kârlılığı düşürüyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk “2022 yılını yüksek kâr marjı ve 27 milyon misafir ile kapattık. Talep güçlü gitmeye devam ediyor. Bu yılı 103 uçakla kapatmayı ve yüzde 20 kapasite artışı bekliyoruz” dedi.

Boeing’ten Airbus’a geçişi 3 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ifade eden Öztürk yüzde 10-15 oranında borçluluk artışı beklediklerini belirtti.

Fiyatlarımız spot fiyatların altında

Öztürk “Net borcun FAVÖK’e oranının yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Maliyetlerimizin yüzde 40’ını yakıt oluşturuyor. Akaryakıtda 2023 yılına dair hedge oranımız yüzde 44 seviyesinde. Ortalama kontrat fiyatlarımız spot fiyatların altında. Yakıt fiyatının bu yıl 95 dolarlar civarlarında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Tavan fiyat hiç olmamalı

Euronun güçlenmesinin gelir anlamında olumlu bir etkisi olduğunu söyleyen Öztürk 1 saatin üzerindeki uçuşlarda tavan ücretin ise kârlılığı düşürdüğünü belirtti. Öztürk “Tavan fiyat hiç olmamalı” dedi.

Öztürk "Sabiha Gökçen Havalimanında 2. pist Mayıs ayında açılacak. 2. pist açılırsa 2024 yazını çift pistli olarak tamamlarız " dedi.