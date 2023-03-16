Pegasus'un Ankara - Moskova uçuşu başlıyor
Pegasus Hava Yolları, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor.
Haber Merkezi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan Moskova'ya haftanın 3 günü düzenlenecek seferlerin ilki 15 Nisan 2023'te gerçekleştirilecek.
Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Domodedovo Havalimanı'na pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 23.55'te, Domodedovo Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na ise salı, perşembe ve pazar günleri saat 05.20'de düzenlenecek.
Yeni hattın biletleri satışa sunuldu.
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