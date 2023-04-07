PepsiCo Türkiye'den büyük başarı: ‘En İyi İşveren’ seçildi

PepsiCo Türkiye insan odaklı kurum kültürüyle bir başarıya daha imza attı. PepsiCo Top Employers Enstitü tarafından 3. Kez ‘Global En İyi İşveren’ seçilirken, aynı zamanda Türkiye’nin de içinde olduğu 30 ülkede en iyi işveren statüsü elde etti.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Top Employers Enstitü tarafından 3. kez “Global En İyi İşveren” seçilirken, Türkiye’nin de içinde olduğu 30 ülke de “En İyi İşveren” statüsü kazandı.

İnsan odaklı çalışma kültürü

PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Ökten; “PepsiCo Global, PepsiCo Europe ve PepsiCo Türkiye olarak, sürekli öğrenmeye ve gelişime olan bağlılığımızla şekillendirdiğimiz, tek bir ekip olarak hareket ettiğimiz ve insan odaklı çalışma kültürümüzden aldığımız güçle birlikte bir kez daha “En iyi İşveren” (Top Employer) seçildik. Yıllardır üst üste elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Yetenek ve çeşitlilikte çıtayı yükseltmek, çalışan memnuniyetini yüksek tutmak ve en iyi işverenlerden biri olmaya devam etmek her zaman en önemli önceliklerimiz arasında yer alacak. PepsiCo Türkiye ailesi olarak benzer birçok başarıya imza atacağımıza yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Top Employers Enstitüsü; her yıl İK politikaları ve çalışanlara yönelik uygulamaları aracılığıyla çalışanlarını ilk sıraya koymaya odaklanan kurumları sertifikalandırıyor. 120 ülkede, 1.600’den fazla işveren arasından, en iyi insan kaynakları uygulamaları anket sonuçlarına göre birinciyi belirliyor. ‘En İyi İşveren’ sertifikası almak, bir kuruluşun daha iyi bir iş dünyasına olan bağlılığını ve bunu en iyi insan kaynakları politikaları aracılığıyla sergilediğini gösteriyor.