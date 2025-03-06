Perakende devleri Türk kumaşı için geldi
Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, 125 ülkeden tekstil profesyonellerini bir araya getirdi. Avrupa ve dünyanın önde gelen tekstil organizasyonlarından biri haline gelen fuar, dünyaca ünlü perakende markalarını da ağırlıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı (Texhibition İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı. 125 ülkeden 17 binin üzerinde ziyaretçi ve 7 binden fazla alıcının gelmesi beklenen fuara, aralarında Nike, Benetton, John Lewis, Tesco, Persentili, Calvin Klein, Coach, Dolce&Gabbana, Everlane, Naf Naf, Club Monaco, Kings of Indigo, G-III, Elliot Lauren, Jaya, Oliver Bonas, Reiss Kids gibi global perakende devlerinin alım heyetlerinin yoğun ilgi gösterdiği dikkat çekti. 500’den fazla katılımcının bulunduğu fuar, 7 Mart’ta kapanacak.
Bolat: Parite iyileşiyor
Texhibition İstanbul’un açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, faizler geriledikçe yatırım iştahının da artmaya başladığını belirterek, perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan da sevindirici bir karar çıkmasını beklediklerini kaydetti.
Bakan Bolat, “Bu, sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak” dedi. Yılın başından bu yana parite ve kur konusunda ihracatçıların beklediği iyileşmenin yavaş yavaş gerçekleştiğini belirten Bolat, “Artık iş zamanı, ticaret zamanı” dedi.
Dünyada çırçır, iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, deri, halı ve ev tekstili anlamında entegre üretim ve ihracat kapasitesi ve kabiliyetine sahip iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Bolat, “Bu gerçeği unutmayalım. Yaptığımız ve elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini katmak için canla başla mücadele edeceğiz” diye konuştu.
"İstihdam destek paketi tüm sektörü kapsamalı"
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de, fuar kapsamında, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışından gelen alıcı firmalar ile ihracatçıların bir araya getirileceğini kaydederek, fuarın perakende devlerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Diğer yandan sektörde yaşanan maliyet artışlarına ve küresel pazar rekabetine de değinen Öksüz, firmaların bu zorlu süreçte desteklenmesi gerektiğini belirtti. Öksüz, “Devletimizin tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik KOSGEB İstihdam Destek Programı büyük bir gücün kaynağı oldu. Halihazırda sadece KOBİ firmalarımıza uygulanan bu desteğin tüm sektöre yaygınlaştırılması için de çalışmaların başlatılması firmalarımıza can suyu olacak. Çünkü şu an firmalarımızın sadece yüzde 35’i bu destekten yararlanabiliyor” diye konuştu.
Mustafa GÜLTEPE: Kurdaki hareketlenmeyle zoru geride bırakıyoruz
Son 1.5 yılda tekstil ve hazır giyimde hızın biraz kaybedildiğini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Kapasite düşüşleri yaşadık, yaşıyoruz. Ama zorun geride kaldığını düşünüyoruz. Bundan sonra özellikle kur ile enflasyon arasındaki korelasyonda yavaş yavaş hareketlenme var. İnşallah daha hızlanarak özellikle maliyetler içindeki iş gücü maliyetlerini dengelemesi ve Türkiye’nin pahalı olması noktasında bizlere desteği olur” dedi.
“Texhibition’ın prestijli fuar olması için çalışıyoruz”
Texhibition’ın ‘prestijli fuar’ yapılması konusunda sektörden gelen talepleri değerlendiren Bakan Bolat, prestijli fuar konusunda şu anda sadece yurt dışına yönelik çalışmalarının olduğunu kaydederek, Texhibition gibi bazı yurt içi etkinliklerin prestijli fuar kategorisine alınması için çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Bakan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na tekliflerini sunduklarını, cevabı alınca müjdeyi paylaşacaklarını bildirdi.