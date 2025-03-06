Perakende devleri Türk kumaşı için geldi

Nurdoğan A. ERGÜN

İstanbul Tekstil ve Ham­maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafın­dan İstanbul Fuar Merkezi’n­de (İFM) düzenlenen Texhi­bition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı (Texhibi­tion İstanbul) kapılarını ziya­retçilerine açtı. 125 ülkeden 17 binin üzerinde ziyaretçi ve 7 binden fazla alıcının gelme­si beklenen fuara, aralarında Nike, Benetton, John Lewis, Tesco, Persentili, Calvin Kle­in, Coach, Dolce&Gabbana, Everlane, Naf Naf, Club Mo­naco, Kings of Indigo, G-III, Elliot Lauren, Jaya, Oliver Bo­nas, Reiss Kids gibi global pe­rakende devlerinin alım he­yetlerinin yoğun ilgi gösterdi­ği dikkat çekti. 500’den fazla katılımcının bulunduğu fuar, 7 Mart’ta kapanacak.

Bolat: Parite iyileşiyor

Texhibition İstanbul’un açı­lışında konuşan Ticaret Baka­nı Ömer Bolat, faizler gerile­dikçe yatırım iştahının da art­maya başladığını belirterek, perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politika­sı Kurulu’ndan da sevindirici bir karar çıkmasını bekledik­lerini kaydetti.

Bakan Bolat, “Bu, sizlere vereceğimiz ih­racat reeskont kredi maliyet­lerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle kar­şılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı ola­cak” dedi. Yılın başından bu yana parite ve kur konusunda ihracatçıların beklediği iyileş­menin yavaş yavaş gerçekleş­tiğini belirten Bolat, “Artık iş zamanı, ticaret zamanı” dedi.

Dünyada çırçır, iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, deri, halı ve ev tekstili anlamında entegre üretim ve ihracat ka­pasitesi ve kabiliyetine sahip iki ülkeden birinin Türkiye ol­duğunu vurgulayan Bolat, “Bu gerçeği unutmayalım. Yaptığı­mız ve elde ettiğimiz başarıla­rın üzerine yenilerini katmak için canla başla mücadele ede­ceğiz” diye konuştu.

"İstihdam destek paketi tüm sektörü kapsamalı"

İTHİB Başkanı Ahmet Ök­süz de, fuar kapsamında, Ti­caret Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışından gelen alıcı firma­lar ile ihracatçıların bir araya getirileceğini kaydederek, fu­arın perakende devlerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Di­ğer yandan sektörde yaşanan maliyet artışlarına ve küresel pazar rekabetine de değinen Öksüz, firmaların bu zorlu sü­reçte desteklenmesi gerekti­ğini belirtti. Öksüz, “Devleti­mizin tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yöne­lik KOSGEB İstihdam Destek Programı büyük bir gücün kay­nağı oldu. Halihazırda sade­ce KOBİ firmalarımıza uygu­lanan bu desteğin tüm sektöre yaygınlaştırılması için de ça­lışmaların başlatılması firma­larımıza can suyu olacak. Çün­kü şu an firmalarımızın sadece yüzde 35’i bu destekten yarar­lanabiliyor” diye konuştu.

Mustafa GÜLTEPE: Kurdaki hareketlenmeyle zoru geride bırakıyoruz

Son 1.5 yılda tekstil ve hazır giyimde hızın biraz kaybedildiğini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Kapasite düşüşleri yaşadık, yaşıyoruz. Ama zorun geride kaldığını düşünüyoruz. Bundan sonra özellikle kur ile enflasyon arasındaki korelasyonda yavaş yavaş hareketlenme var. İnşallah daha hızlanarak özellikle maliyetler içindeki iş gücü maliyetlerini dengelemesi ve Türkiye’nin pahalı olması noktasında bizlere desteği olur” dedi.

“Texhibition’ın prestijli fuar olması için çalışıyoruz”

Texhibition’ın ‘prestijli fuar’ yapılması konusunda sektörden gelen talepleri değerlendiren Bakan Bolat, prestijli fuar konusunda şu anda sadece yurt dışına yönelik çalışmalarının olduğunu kaydederek, Texhibition gibi bazı yurt içi etkinliklerin prestijli fuar kategorisine alınması için çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Bakan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na tekliflerini sunduklarını, cevabı alınca müjdeyi paylaşacaklarını bildirdi.