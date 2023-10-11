Peryön 18. İnsan Yönetim Zirvesi başlıyor

Kenan SERTALP

Toplantıda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan seminerin içerikleri ve katılımcı bilgisi paylaşıldı. Peryön Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer “En büyük katma değerin insan olduğunu ve değerin toplumları ileri taşıdığını düşünüyorum” dedi. Genç istihdam göçü ve meslek eğitiminin de değerlendirildiği toplantıda konuşan Neslihan Özer, “Son üç yılda ortaya çıkan olumsuzluklar, felaketler insanın kıymetini ve iş hayatında da insanın önemini anlamamıza sebep oldu.

O günlerde teknolojinin insansız bir işe yaramadığını anlamış olduk. Şirketlerin yaşanan bu göçü insana kendi değerini hatırlatarak önüne geçebileceğini düşünüyorum” şeklinde ifade etti. İnsan Yönetimi Zirvesi’nde Üstün Dökmen, Mert Fırat, Emin Çapa gibi isimler konuşmacı olarak yer alıyor.