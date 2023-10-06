Plastik sektörü, sanayinin devlerinde güç kaybı yaşadı

İSO İstanbul Sanayi Odası’nın, Türkiye’nin 2022 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması plastik sektöründen firen firma sayısı geriledi. Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, sanayi açısından zor bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Karadeniz, “Plastik sektöründen listeye giren firma sayısı 15’ten 13’e düştüğü. Geçtiğimiz yıllarda listedeki varlığını sürekli artıran plastik sektörünün 2021 yılı kazanımlarının gerisine düşmüş olması üzücü” dedi.

Üretim ve ihracat önemli

Sektör verilerine bakıldığında geçen senelere kıyasla ihracatın ciddi bir şekilde arttığının önemine vurgu yapan Karadeniz şunları söyledi: “Özellikle son dönemde döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmalara rağmen işletmelerimiz üretmeye devam etmiş, ihracata odaklanarak kur riskini bertaraf etmeye yönelmiştir.

Dolar bazında ciro kaybına uğrayan işletmeler ihracat sayesinde ayakta durmuş, bu da sektörün büyümeye devam etmesi için üretimin ve ihracatın ne derece önemli olduğunu göstermiştir. İSO 500’ün üretimden net satışlarının değerlendirmesine baktığımızda, 2020 yılındaki artış yüzde 21,7 iken pandeminin yaşandığı 2021 yılında bu oran yüzde 77,5’e çıkmış, 2022 yılında ise enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların da etkisiyle İSO 500’ün üretimden satışları yüzde 119’luk artış göstermiştir.

Lakin bu sert artış üretimde benzer bir zıplamayı beraberinde getirmemiştir” dedi. Son yıllarda küresel ve yerel düzlemde yaşanan tüm sorunlara rağmen imalat sanayi sektörünün üretimi devam ettirdiğini vurgulayan Ömer Karadeniz, “Gerek bir sivil toplum kuruluşlarına gerekse kamu otoritelerine düşen ödev ise ülkemizin sürdürülebilir kalkınması adına imalat sanayinin desteklenmesi. Son Orta Vadeli Programda ortaya konan hedefleri yakalamak istiyorsak başka bir çıkışımız yok" diye konuştu.