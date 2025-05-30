Polinas, ton başına enerji tüketimini %10 azaltmak istiyor

Yıldız Holding bünyesin­de faaliyet gösteren esnek ambalaj sektörünün ön­cü şirketlerinden Polinas, sür­dürülebilirlik faaliyetlerini, he­deflerini ve yol haritasını ilk kez yayınladığı sürdürülebilirlik ra­porunda paydaşlarına duyurdu.

2050 yılına kadar net sıfır hede­fiyle çalışmalarını sürdüren Poli­nas; “İsrafsız Şirket” iş modeli ve yenilikçi sürdürülebilirlik proje­leriyle çevresel etkisini günden güne azaltarak, operasyonel ve­rimliliğini de güçlendiren yatı­rımlara hız veriyor.

Doğada çözülebilen yenilikçi ürün hedefi

Polinas, Avrupa İmar ve Kal­kınma Bankası (EBRD)’ndan geç­tiğimiz yıl aldığı sürdürülebilir­lik finansmanı kapsamında yapa­cağı yatırımlarla yeşil dönüşüm hedeflerini hızlandırdı. Döngüsel ekonomiyi odağına alarak, 2050 yılında karbon nötr olmak hede­fiyle yenilenebilir enerji yatırım­larına ağırlık veren Polinas, 2021 yılına kıyasla 2030’a kadar ürün ton başına enerji tüketimini yüz­de 10 azaltmayı planlıyor.

Polinas ayrıca bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5.745 kWp kapasiteli GES yatırımıyla önümüzdeki on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca şirkte, doğa dostu ve doğa­da çözülebilen yenilikçi ürünle­rin geliştirilmesi ve tüm bu ürün­lerin toplam satışların içindeki payının arttırılması amacıyla da yatırımlarını hızlandırarak sür­dürülebilir bir dönüşümün öncü­sü olmayı amaçlıyor.

“Yenilikçi ürünlerimizle sektöre değer katıyoruz”

Polinas CEO’su Faik Önaldı, yüksek kalite standartlarından ödün vermeden yenilikçi ürünle­riyle döngüsel ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek, “Tüm değer zincirimizle birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaş­mak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Şirketleri için sürdürülebilirliğin yalnızca bugünün değil yarının da dünyasını düşünmek anlamı­na geldiğinin altını çizen Önaldı, şöyle devam etti: “İşte bu nedenle, stratejimizi kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli etkiler üzerine temellendiriyoruz. Bu kapsamda gelecek vizyonumuzun bir parça­sı olarak, 2050 yılına kadar net sı­fır emisyona ulaşmayı nihai he­defimiz olarak belirledik. Bu bü­yük hedefe adım adım ilerlerken, yol haritamızı somut ara hedefler koyarak netleştirdik. GES yatırı­mımız bu anlayışımızın yansıma­sı oldu.”

“Sürdürülebilir tedariki teşvik etmeye odaklandık”

Sürdürülebilir tedariki teş­vik etmek amacıyla yerli tedarik oranını artırmaya yönelik somut adımlar atmalarının da çevresel etkilerini düşürecek nitelikli bir hamle şeklinde tanımlayan Faik Önaldı, konuya ilişkin şu bilgile­ri verdi: “Son beş sene içerisinde yaptığımız teknolojik yatırımlar ve hammadde üreticileri ile olan yakın çalışmalarımız neticesinde BOPET üretim tesisimizde kul­landığımız hammadde kaynak çe­şitliliğini arttırarak çok daha dü­şük karbon ayak izi ile hammad­de tedariğimizi sağlar hale geldik.

Ayrıca dijitalleşme projelerimi­zi hızlandırarak, 2021 yılını refe­rans aldığımız, kâğıt kullanımı­nı yüzde 50 azaltma hedefimizi, 2023 yılı sonu itibarıyla başarıy­la tamamladık. Bunun yanı sıra, tüm üretim kampüslerimizde bi­rim ürün başına düşen su tüketi­mini azaltmak üzere çalışmaları­mıza devam ediyoruz. Tekil (Mo­no) ambalaj yapılarına geçiş, BIO veya PCR içerikli hammaddelerle üretiminin teşvik edilmesi, doğa dostu ve doğada çözülebilen ye­nilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin toplam satışı­mızın içindeki payının artırılma­sı ana önceliğimiz olmaya devam edecek.”

Öte yandan Avrupa’nın lider BOPP ve BOPET film üreticile­rinden biri olarak, yüksek tekno­loji ve üretim hızına sahip yeni bir BOPP film üretim tesisi yatırımı ve bunun yanında son teknoloji metalize makineleri yatırımla­rıyla sektördeki güçlerine daha ileriye taşıyacaklarını açıklayan Faik Önaldı, “Bu stratejik adım, yerelde lider, Avrupa ve yakın coğrafyada ise ilk 5 üretici arasın­da yer alma hedefimize ulaşma­mızda kritik bir kilometre taşı­dır” diye konuştu.

Genç nesillere yatırım sürüyor

Polinas, TEMA Vakfı iş birliğiyle oluşturduğu hatıra ormanı sosyal sorumluluk projesiyle doğal yaşamı desteklerken, Polinas Endüstri Meslek Lisesi ve MEB onaylı “Kardeş Okul- Kardeş Kurum” Protokolü ile 2012 yılından beri Yukarı Kayapınar Köyü İlkokulu ile kesintisiz proje geliştiriyor. Polinas CEO’su Faik Önaldı, “Yürüttüğümüz sürdürülebilir eğitim programlarıyla genç nesillere yatırım yapıyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevresel ve sosyal etkilerimizi gözeterek hareket ediyor, tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.