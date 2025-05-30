Polinas, ton başına enerji tüketimini %10 azaltmak istiyor
Sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu alandaki somut adımlarını paylaştığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Polinas, 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini 2021’e göre yüzde 10 azaltmayı planlıyor. Şirket, 2050’ye kadar net sıfır hedefiyle sürdürülebilirlik yatırımlarında hız kesmeyecek.
Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, sürdürülebilirlik faaliyetlerini, hedeflerini ve yol haritasını ilk kez yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda paydaşlarına duyurdu.
2050 yılına kadar net sıfır hedefiyle çalışmalarını sürdüren Polinas; “İsrafsız Şirket” iş modeli ve yenilikçi sürdürülebilirlik projeleriyle çevresel etkisini günden güne azaltarak, operasyonel verimliliğini de güçlendiren yatırımlara hız veriyor.
Doğada çözülebilen yenilikçi ürün hedefi
Polinas, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan geçtiğimiz yıl aldığı sürdürülebilirlik finansmanı kapsamında yapacağı yatırımlarla yeşil dönüşüm hedeflerini hızlandırdı. Döngüsel ekonomiyi odağına alarak, 2050 yılında karbon nötr olmak hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Polinas, 2021 yılına kıyasla 2030’a kadar ürün ton başına enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı planlıyor.
Polinas ayrıca bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5.745 kWp kapasiteli GES yatırımıyla önümüzdeki on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca şirkte, doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin toplam satışların içindeki payının arttırılması amacıyla da yatırımlarını hızlandırarak sürdürülebilir bir dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.
“Yenilikçi ürünlerimizle sektöre değer katıyoruz”
Polinas CEO’su Faik Önaldı, yüksek kalite standartlarından ödün vermeden yenilikçi ürünleriyle döngüsel ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek, “Tüm değer zincirimizle birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Şirketleri için sürdürülebilirliğin yalnızca bugünün değil yarının da dünyasını düşünmek anlamına geldiğinin altını çizen Önaldı, şöyle devam etti: “İşte bu nedenle, stratejimizi kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli etkiler üzerine temellendiriyoruz. Bu kapsamda gelecek vizyonumuzun bir parçası olarak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı nihai hedefimiz olarak belirledik. Bu büyük hedefe adım adım ilerlerken, yol haritamızı somut ara hedefler koyarak netleştirdik. GES yatırımımız bu anlayışımızın yansıması oldu.”
“Sürdürülebilir tedariki teşvik etmeye odaklandık”
Sürdürülebilir tedariki teşvik etmek amacıyla yerli tedarik oranını artırmaya yönelik somut adımlar atmalarının da çevresel etkilerini düşürecek nitelikli bir hamle şeklinde tanımlayan Faik Önaldı, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Son beş sene içerisinde yaptığımız teknolojik yatırımlar ve hammadde üreticileri ile olan yakın çalışmalarımız neticesinde BOPET üretim tesisimizde kullandığımız hammadde kaynak çeşitliliğini arttırarak çok daha düşük karbon ayak izi ile hammadde tedariğimizi sağlar hale geldik.
Ayrıca dijitalleşme projelerimizi hızlandırarak, 2021 yılını referans aldığımız, kâğıt kullanımını yüzde 50 azaltma hedefimizi, 2023 yılı sonu itibarıyla başarıyla tamamladık. Bunun yanı sıra, tüm üretim kampüslerimizde birim ürün başına düşen su tüketimini azaltmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tekil (Mono) ambalaj yapılarına geçiş, BIO veya PCR içerikli hammaddelerle üretiminin teşvik edilmesi, doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin toplam satışımızın içindeki payının artırılması ana önceliğimiz olmaya devam edecek.”
Öte yandan Avrupa’nın lider BOPP ve BOPET film üreticilerinden biri olarak, yüksek teknoloji ve üretim hızına sahip yeni bir BOPP film üretim tesisi yatırımı ve bunun yanında son teknoloji metalize makineleri yatırımlarıyla sektördeki güçlerine daha ileriye taşıyacaklarını açıklayan Faik Önaldı, “Bu stratejik adım, yerelde lider, Avrupa ve yakın coğrafyada ise ilk 5 üretici arasında yer alma hedefimize ulaşmamızda kritik bir kilometre taşıdır” diye konuştu.
Genç nesillere yatırım sürüyor
Polinas, TEMA Vakfı iş birliğiyle oluşturduğu hatıra ormanı sosyal sorumluluk projesiyle doğal yaşamı desteklerken, Polinas Endüstri Meslek Lisesi ve MEB onaylı “Kardeş Okul- Kardeş Kurum” Protokolü ile 2012 yılından beri Yukarı Kayapınar Köyü İlkokulu ile kesintisiz proje geliştiriyor. Polinas CEO’su Faik Önaldı, “Yürüttüğümüz sürdürülebilir eğitim programlarıyla genç nesillere yatırım yapıyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevresel ve sosyal etkilerimizi gözeterek hareket ediyor, tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.