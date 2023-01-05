Popüler tatil trendleri belli oldu: 2023 yılında tatil anlayışımız değişiyor

Enuygun, 2023'ün çok kuşaklı kalabalık seyahatlerin yılı olmasının beklendiğini; tek kişilik, çevrim dışı, nostaljik, şifa amaçlı ve hayal edilen (wishlist) tatil türlerinin de ilgi göreceğini bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, 2023 yılında popüler olması beklenen tatil trendleri açıklandı.

Buna göre, 2023'ün çok kuşaklı seyahatlerin yılı olması bekleniyor. Salgınla birlikte özellikle karantina dönemlerinde çekirdek ailenin ve diğer yakından değeri daha çok anlaşıldı. Yılın yükselen seyahat trendi çok kuşaklı tatiller akrabalarının değerini fark eden kişilere göre. Bu seyahat trendinde anneanneler, dedeler, anneler, babalar ve torunlar birlikte tatile çıkacak. Tek kişilik seyahatlerde de artış olması bekleniyor.

Bu yıl telefon ve internetin olmadığı çevrim dışı tatillerin de ilgi görmesi bekleniyor. Yıl içerisinde telefonlarını elinden düşürmeyen ve işle alakalı görüşmeler yapan kimseler, yıllık izinlerinde de bunu devam ettirebiliyor. Ancak 2023'ün yükselen seyahat trendi arasında bulunan çevrim dışı tatillerde kişiler işlerinden bir süre uzaklaşma ve telefonlarından, maillerinden uzak şekilde dinlenme fırsatı buluyor.

Wishlist seyahatlerde artış bekleniyor

Kişilerin hayatları boyunca yapmayı diledikleri ve gerçekleştirmeyi istedikleri seyahatleri simgeleyen wishlist tatil türünde de bu sene artış olması öngörülüyor. Bu trendin yükselmesinde salgının etkisi oldukça büyük. İnsanlar evde vakit geçirdikleri dönemlerde hayallerinin ne kadar önemli olduğunu keşfetti ve artık wishlistlerindeki maddeleri gerçekleştirmek için daha istekli.

İngilizce'de iş anlamına gelen "business" ve serbest zaman manasına gelen "leisure" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve iş için gerçekleştirilen seyahatlerin uzatılmasıyla veya boş kalan zamanlarda yapılan tatil anlamına gelen "bleisure" tatillerde de artış bekleniyor.

Bu yıl itibarıyla şifa dolu tatil trendi kapsamında yoga kamplarına, şifa inzivalarına ve detoks otellerine talebin artacağı düşünülüyor.

Geçmişi özleyenlerin nostaljik seyahatlere ilgi göstermesi beklenirken, evcil hayvanı olan kişilerin patili dostlarını bırakabilecekleri otel sayısı her geçen gün artıyor. Bu konseptte hizmet veren oteller 2023 seyahatleri için şimdiden oldukça fazla talep görüyor.