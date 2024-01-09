Promosyon sektörü seçimden 1,5 milyar dolar bekliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Promosyon sektörü yerel seçimlere odaklandı. Adayların açıklanması ile hareketlenmesi beklenen promosyon sektörü, seçim döneminde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacme ulaşması öngörülüyor. Seçimin kış dönemine denk gelmesinden dolayı atkı ve berenin öne çıktığını aktaran temsilciler, son dönemde ev kadınlarına yönelik ürünler ve bez çantaların da revaçta olduğunu belirtiyorlar.

Genel ve yerel seçimlerin promosyon sektörü açısından yoğun ve hareketli geçen dönemler olduğunu kaydeden Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, özellikle yerel seçimlerde muhtarlar, ilçe ve il belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları kendilerini seçmene tanıtmak ve mesajlarını aktarmak için promosyon ürünlerini kampanyalarında yoğun olarak kullandıklarını aktardı.

2024 yerel seçim hazırlık çalışmalarının mevsim olarak kış şartlarında gerçekleşeceği için baskılı atkı ve bere siparişlerinin daha da önem kazanacağını öngördüklerini belirten Karatemiz, bunun yanında şemsiye, duvar saatleri, rozet, anahtarlık, kalem ve yazı gereçlerinin öne çıkan diğer ürün grupları olduğunu ifade etti.

Üretici firmalarda talebe yönelik hazırlıkların başladığını bildiren Karatemiz, “Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımız kapasitelerini doldurmaya başladılar. Bununla beraber asıl sipariş yoğunluklarının 15 gün içinde adayların kesinleşmesi ile birlikte daha da artacağını söyleyebiliriz.

Önceki seçim dönemlerini göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapacak olursak, seçimden evvel son 1,5 aylık dönemde üretim kapasitelerimizi zorlamak durumunda kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Promosyon tekstil, promosyon ürün imalatçıları ve baskı firmalarımız üç vardiya olarak siparişleri yetiştirmeye çalışacaklar” dedi.

Sektör, bu yılın ilk çeyreğinde pozitif ayrışacak

2024 yılının promosyon ve tanıtım ürünleri sektörü olarak yılın ilk çeyreğinde seçim hazırlık çalışmaları sebebiyle diğer sektörlerden pozitif olarak ayrışma beklediklerini dile getiren Karatemiz, “Promosyon ürünleri, adayların kendilerini seçmene tanıtacakları ve mesajlarını en uygun bütçe ile hedef kitleye aktarabilecekleri en etkili reklam mecrası olarak yer alıyor.

Bu anlamda sektörümüzün önemli bir hareketlilik yaşayacağını öngörüyoruz. Promosyon ve tanıtım ürünleri, hammadde ve kaynak bakımından kağıt, cam, tekstil, deri, demir, metal, plastik sektörleri ile kullanım alanları bakımından hediyelik eşya, oyuncak, kırtasiye, ambalaj, züccaciye, bilgi teknolojileri gibi sektörlerle ilişkide olan oldukça dinamik bir sektördür.

Türkiye promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün 2023 yılı itibarıyla toplam büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 2024 yılı ilk çeyreği seçim harcamalarının toplam yıllık iş ve üretim hacmimizin yüzde 30’unu oluşturacağını ve yaklaşık 1,5 milyar dolar bir ticaret hacminin oluşacağını bekliyoruz” diye konuştu.

"10 milyar TL’nin üzerinde sipariş öngörüyoruz"

Seçimlerin promosyon sektörü için önemli olduğunu ve mevsimine göre değişik ürünler kullanıldığına dikkat çeken PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, özellikle bayrak ve şapkanın seçimlerde vazgeçilmez ürünler olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin mart ayına denk gelmesinden dolayı, bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünlerin de kullanılacağını belirten Yücetürk, bunların yanı sıra kalem, ajanda ve anahtarlık gibi ürünlerin de çok fazla tercih edildiğini aktardı.

Siyasi partilerin son yıllarda ev kadınlarını da hedef kitleleri arasına almasıyla ev gereçlerinin de promosyon sektöründe sıkça kullanılmaya başlandığını ileten Yücetürk, “Özellikle tepsi bardak ve tabak gibi ürünleri çok rahatlıkla sıralayabiliriz. 20 Ocak’tan sonra adayların belirlenmesi ile beraber promosyon sektörünün siyasi partileri ve seçime olan hizmeti başlayacak.

Türkiye’nin 81 ili 860 ilçesi ve birçok beldesinde ve muhtarlar aday olarak yarıştığı bir dönem olacak. Buradaki ticari hacim 10 milyar TL’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca, yılbaşında asgari ücrete gelen zamla birlikte, maliyetlerin artması bizim belirlemiş olduğumuz 10 milyar TL’nin çok daha üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

Burada adaylar daha çok ön planda olmaları adına reklam ve tanıtım ürünlerini ağırlık verecekler. Tanıtım için büyük bütçeli işler adaylar için zor olmasından dolayı daha çok hedef kitleye dokunan promosyon ürünlerini tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Filistin’e destek mitingleri atkı ve bere talebini artırdı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları kapsamında ülke genelinde gerçekleşen gösteri ve mitinglerde kullanılmak üzere Filistin bayrakları, atkı ve bereleri de üretici firmalardan yoğun bir şekilde talep edildiğini açıklayan PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, “Bunun yanı sıra Mescid-i Aksa rozet ve anahtarlıkları da yoğun talep görüyor. Ülkemiz, promosyon sektöründe aynı zamanda Ortadoğu ve AB ülkeleri için de bir üretim merkezi konumunda.

Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa baskılı ürünler sadece yurt içinde değil, Ortadoğu ve AB ülkelerinden de ekim ayından bu yana yoğun bir şekilde talep ediliyor. Üyelerimiz bu alanda da yurtdışı taleplere cevap vermeye çalışıyorlar. Tüm insanlığı derinden yaralayan bu saldırıların en kısa sürede son bulmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.