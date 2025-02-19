Ramazan kolisinin yıllık enflasyonu yüzde 32,1

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla zincir marketler erzak koli­lerini satışa sunmaya başladı. Son bir yılda gıda fiyatların­da yaşanan yükseliş, Rama­zan kolilerine sınırlı yansıdı­ğı görülüyor. Geçen yıla göre en düşük erzak kolisinin fiya­tı yüzde 32,1 artış gösterdi. Bu da ocak ayında açıklanan yıl­lık yüzde 41,52’lik gıda enflas­yonun altında kaldığı anlamı­na geliyor.

Geçen yıl 279,95 lira olan en küçük kolinin fi­yatı 2025’te 369,95 liraya yük­selirken, lüks kolinin fiyatı ise yüzde 26 artışla 499,95 li­radan 629,95 liraya yükseldi. Temel kolinin içinde bulunan gıda ürünleri salça, tuz, ayçi­çeği yağı, un, çay, hazır çorba, şeker ve makarna olarak sıra­lanıyor. Öte yandan bazı zin­cir marketler Ramazan kolile­rinde bu yıl ürün sayılarını da azalttı. Zincir marketlerin ko­li fiyatlarındaki artış kutunun içindeki ürün sayısı ve büyük­lüğüne göre yüzde 23,3 ile yüz­de 55 arasında değişiyor. Diğer yandan Ramazan yar­dımları koli olarak ciddi an­lamda düşüş gösterirken, he­diye çeki ve kod olarak artış gösteriyor.

İGDOT’ta düşüş yüzde 70’i buldu

Ramazan ayı ile birlikte ku­manya ve erzak kolileri de pi­yasaya çıkmaya başladı. An­cak, sektör temsilciler ise bu yıl önceki yıla göre Ramazan kolisi hazırlıklarında yüzde 70 azalma yaşandığını kayde­diyor.

Ramazana iki haftalık sürenin kaldığını hatırlatan İstanbul Gıda Toptancı Tüc­carları Derneği (İGDOT) Mus­tafa Karlı, bu yıl Ramazan koli­si talebinin çok düşük olduğu­nu söyledi. Kalan iki haftalık süresinde oluşacak bir talebin çok cılız olacağına da dikkat çeken Karlı, piyasada koli ta­lebin geçen yıla göre yüzde 70 düşüş yaşandığını aktardı. Söz konusu düşüşte fiyatlarda­ki yükselişin ve ekonomik sı­kıntıların etkili olduğuna vur­gu yapan Karlı, “Piyasa geçen seneye göre aşağı yukarı orta­lama yüzde 35 ile 40 fiyat far­kı var.

Yani enflasyona yakın bir seviyede seyrediyor. Bizim piyasada şu an 375 liradan bin 700 liraya kadar Ramazan ko­lisi var. Bazı insanlar da ken­disi gelip daha büyük koliler yapabiliyor. Standart kolide 9 kilo gıda ürünü var. Önceki yıl­larda insanların daha çok koli hazırlıyordu. Bu yıl şu ana ka­dar bir hareketlilik yaşanmadı. Normalde bu dönemde iyi kötü bir hareketlilik yaşanırdı. Şu an bir sessizlik var ve piyasa­da durgunluk yaşanıyor” dedi.

“Hediye çekleriyle farklı ürünler alınabiliyor”

Bu yıl Ramazan kumanyala­rında geçen yıllara oranla çok ciddi oranda azalmanın yaşan­dığını kaydeden Reis Gıda Yö­netim Kurulu Başkanı Meh­met Reis, özellikle bu yıl düşü­şün daha çok olduğunu belirtti. Kumanyadaki azalmamanın her geçen yıl daha da azaldı­ğına değinen Reis, “Bunun iş­te hediye çeki veya diğer fark­lı şeylerle telafi etmeye çalışı­lıyor, o yönünü de tam olarak bilmiyoruz. Ne kadarlık hedi­ye çeki veriliyor veyahut veril­miyor konusunda bilgi sahibi değiliz. Ama Ramazanda en önemli şey mutfak. Evde da­ha çok mutfağa önem veriliyor ve onun için kumanyalar mut­fakta kullanılacak ürünler üze­rine yapılır. Hediye çekleriy­le markete gidildiğinde farklı ürünler de alınabiliyor. Burada önemli olan bunu sadece tek boyut olarak düşünmemek la­zım” diye konuştu.

“Ramazan döneminde talepler üç katına çıkıyor”

Ramazan ayı yaklaştıkça market harcamalarında ve gı­da alışverişlerinde belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Metropolcard CEO’su Uğur Yıldırım, “Şirketler bu dönem­de çalışanlarına yönelik ayni yardımlarını artırarak destek oluyor. Paylaşım ve dayanış­ma ruhuna uygun olarak, çoğu kurum Ramazan yardımlarını gıda desteği şeklinde sunmayı tercih ediyor. Son yıllarda Ra­mazan döneminde bu taleple­rin ortalama üç katına çıktığı­nı gözlemliyoruz.

Ayrıca, gıda fiyatlarındaki artış da şirketle­rin 2025 yılı için yardım plan­larını artırma yönünde etki­liyor. Günümüzde Ramazan destek paketleri her çalışanın ihtiyacına tam olarak uymaya­bilir. Bu yüzden şirketler, çalı­şanlarına seçim özgürlüğü ta­nıyan çözümleri tercih ediyor” dedi. Günümüzde Ramazan destek paketlerinin her çalışa­nın ihtiyacına tam olarak uy­madığına değinen Yıldırım, bu yüzden şirketler, çalışanlarına seçim özgürlüğü tanıyan alış­veriş kodu çözümlerini tercih ettiğini belirtti.

Multinet: Son 4 yılda yardımlar 11 kat arttı

Ramazan’da yardımlaşma­nın en yoğun yaşandığı dö­nemlerden biri olduğunu kay­deden Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yar­dımcısı Didem Kuş, son dört yılda Multinet Up aracılığıy­la yapılan yardımları cirosal olarak incelediğinde yardım­ların 11 katına çıktığını söy­ledi.

Pandemiyle birlikte ku­rumsal hediye kartı çözümleri olan MultiGift’in ivme kaza­nırken, pandemi sonrasında dijitalleşme ve esneklik ihti­yacının arttığını belirten Kuş, “Bu doğrultuda hayata geçir­diğimiz kurumsal dijital hedi­ye platformu MultiFlex, çalı­şanlara geniş ve esnek kulla­nım alanı sunarak çeşitliliği artırdı. Ancak değişmeyen bir şey var; Ramazan’da gıda hâlâ ilk sırada. Esneklik ve çeşitli­lik artsa da geleneksel değer­ler korunuyor. Önümüzdeki dönemde, yardımlaşmanın daha kişiselleştirilebilir ve özgürleştirici hale geleceğine inanıyoruz. Multinet Up ola­rak biz de bu dönüşümün bir parçası oluyoruz” dedi.

"Kumanya paketlerindeki azalışı ciddi oranda görüyoruz"

Yıllardır hazırlanan bazı hazır kumanyalarda böceklenmeye varıncaya kadar kalitesiz ürünlerin konulduğunu da belirten Mehmet Reis, şirketlerin bunları personele veya ihtiyaç sahiplerine dağıttığı zaman memnuniyetsizlikten dolayı almaktan vazgeçen firmaların da olduğunu bildirdi. Eskiden 10 bin, 15 bin işçisi olan şirketlerin ürün almak için kendilerine kadar ulaştığını dile getiren Reis, “Biz kumanya yapmıyoruz ama marketlere ve satış noktalarına veriyoruz.

Onlar kumanya yapıyorlar. Maalesef 2001 krizinde dahi böyle değildi. O tarihte bile kumanyada bir azalma söz konusu olmadı. Özellikle son 20 yıldır her geçen yıl azala azala bu seviyelere geldi. Şu an bazı iş adamları da zor bir sürecin içinde olduğunu ifade ediyor. Kumanyalardaki azalışı ciddi oranda görüyoruz. Geçen seneye göre yüzde 30-35 civarında ama bir önceki seneye göre ise düşüş oranı yüzde 50’nin üzerinde” açıklamasını yaptı.

“Kendiniz tüketmediğiniz ürünü koliye koymayın”

Ramazan kolisiyle ilgili uyarılarda da buluna Mehmet Reis, iş adamı veya hayırseverlerin evinde tüketmedikleri ürünleri kolilere koymaması gerektiğini vurguladı. Ramazan kumanyasında pişmeyen ürünler ve tarihi geçmiş ürünlerin yer almaması gerektiğini ifade eden Reis, “Özellikle toprağa bağlı ürünlerde daha fazla dikkat edilmesinde fayda var. Yardımlaşmak geleneğimizde var ama Ramazan ayı ile ilgili yardımlaşmada vazgeçilmemesi lazım. Kumanya yapanların da içine koydukları ürünün kalite ve standardını üst düzeyde tutmaları lazım ki bu kumanya yardımları tekrar yukarı hareketlensin. İçine konan ürünlerin memnuniyetsizliğinden dolayı çalışan tekrar istemiyor. Yani sonuç olarak düşüşte tek bir sebep yok” dedi.