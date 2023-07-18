Rekolte artışı ihracata olumlu yansıyacak

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2023 yılı Ocak-Haziran ayları arasında 913,5 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, hasat sezonunda yaşanan ürün bolluğunu dünya pazarlarına yansıtarak yıl sonunda yüzde 28 artışla 2,7 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Veysel Memiş, sektör olarak en büyük beklentilerinin ihracatta kısıtlama ve kota uygulamalarına son verilmesi ile nadasa bırakılan alanlarda bakliyat ekimini teşvik edecek politikaların genişletilmesi olduğunu belirtti. Geçen seneye göre yeni sezonda nohut ve kırmızı mercimekte yüzde 30 oranında rekolte artışı yaşandığını kaydeden Veysel Memiş, “Tahmini rekoltenin nohutta 580 bin ton, kırmızı mercimekte 400 bin ton seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bakliyat ürünlerinde mevcut stokları da değerlendirdiğimizde ülkemizin ihtiyacının üzerinde bir ürün hacmi oluşacak. Ancak nohut ihracatında kota uygulaması devam ediyor. Kırmızı mercimekte ise Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat yapabiliyoruz. Dolayısıyla yurt içindeki ihtiyacın üzerindeki bakliyat ürünlerimizin ihracatının önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Bulgur için hedef pazarlar; İran, Rusya ve Endonezya

Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulgurun dünyanın dört bir yanında tüketimini yaygınlaştırmak ve ihracatını artırmak amacıyla başlattıkları tanıtım hamlesinde yol haritasını netleştirdiklerini açıklayan Veysel Memiş, bu üründe hedef pazarların İran, Rusya ve Endonezya olacağını duyurdu. Veysel Memiş, “Uzun vadeli eylem planımızda tanıtım videoları, sosyal medya tanıtımları, tadım etkinlikleri, alım heyetleri faaliyetlerimiz olacak. Bulgurumuzun lezzetine güveniyoruz.

Güçlü bir tanıtım kampanyası ile Türk bulgurunun dünyanın dört bir yanından talep göreceğine inanıyorum” diye konuştu. Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde de tempo yükselttiklerinin altını çizen Veysel Memiş, sonbahar aylarında İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD pazarlarında düzenlenecek fuar ve faaliyetlere katılarak bu ülkelerde daha etkin olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Bakliyat ihracatı 293 milyon dolar oldu

AHBİB olarak 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 5,5 milyar dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında destek verdiklerini dile getiren Veysel Memiş şunları söyledi: “Yılın ilk yarısında 1 milyon 2 bin 61 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en yüksek değerlere bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştı. Bakliyatta yüzde 9 artışla 292,7 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde yüzde 6 artışla 197 milyon dolarlık, bitkisel yağlarda 101,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”