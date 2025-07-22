ROKETSAN’dan IDEF 2025’te 6 yeni stratejik silah tanıtımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. ROKETSAN’ın standında sergilenen yeni stratejik sistemler, yerli savunma sanayisinde ulaşılan teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi.

GÖKBORA: Yüksek menzilli hava-hava füzesi

Gökbora füzesi, milli savaş uçağı KAAN ve insansız savaş uçağı KIZILELMA’dan fırlatılabilecek şekilde geliştirildi. Yaklaşık 100 kilometre menzile sahip olan füze, yüksek isabet kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.

EREN: Dolanabilen, çok amaçlı füze

Fuar kapsamında tanıtılan bir diğer sistem olan Eren, 100 kilometre üzerinde menzile sahip dolanabilen bir füze olarak dikkat çekiyor. Hava ve kara hedeflerine karşı etkili olan Eren’in, özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi.

İHA-300: Uzun menzilli SİHA füzesi

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300, 500 kilometreyi aşan menziliyle SİHA platformlarından fırlatılabilen uzun menzilli yeni bir füze sistemi olarak tanıtıldı. İHA-300, stratejik derinlikteki hedeflere karşı etkili operasyon kabiliyeti sağlıyor.

TAYFUN BLOK-4: Türkiye’nin hipersonik füzesi

IDEF 2025’te ilk kez görücüye çıkan Tayfun Blok-4, ROKETSAN’ın en yeni stratejik silahlarından biri olarak öne çıktı. 10 metre uzunluğunda, 7,2 ton ağırlığında olan ve hipersonik hızlara ulaşabilen füzenin, 1.000 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı. Tayfun Blok-4, Türk savunma sanayisinin hız, menzil ve tahrip gücü açısından ulaştığı son noktayı temsil ediyor.

ŞİMŞEK-2: Uzaya taşıma platformu

ROKETSAN, fuar kapsamında ayrıca Şimşek-2 uzay platformunu da tanıttı. Bu platform üzerinden fırlatılan araçların, üç aşamalı bir sistemle atmosferi geçerek uzaya ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı. Şimşek-2, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki iddiasını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AKATA: Gelişmiş denizaltı füzesi

IDEF 2025’te sergilenen Akata füze kapsülü, daha önce geliştirilen Atmaca sisteminin ileri bir versiyonu olarak tanıtıldı. Denizaltılardan fırlatılabilen Akata, 250 kilometreyi aşan menzili ve 220 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Sistem, deniz altı platformlarının caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

ROKETSAN yetkilileri, tanıtılan yeni sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine kazandırılmasıyla birlikte, hem bölgesel hem de küresel ölçekte caydırıcılığın artırılacağını vurguladı.