RUJ endeksi ABD'deki krizin göstergesi:

Emre ERGÜL

Tarih 11 Eylül 2001…El Ka­ide, ABD topraklarında, resmi rakamlara göre, 2 bin 998 kişinin öldüğü terör sal­dırıları düzenledi… Saldırı sonra­sı ABD ekonomik krize girdi. Yıl sonunda ilginç bir veri, lüks mar­ka Estee Lauder’in sahibi Leonard Lauder’in dikkatini çekti: Ruj sa­tışları yüzde 11 artmıştı…

Arşivleri karıştıran Lauder, Bü­yük Buhran döneminde de kozme­tik satışlarının yüzde 25 arttığını gördü. Bunun üzerine Lauder, ta­rihe geçen bir terimi ekonomi söz­lüğüne kattı: “Ruj endeksi.” Yani kozmetik ürünlerinin, özellikle de ruj satın almanın, kriz ekonomi­siyle ters orantılı olması… Kadın­ların kriz dönemlerinde daha pa­halı ürünler satın almak yerine ruj gibi küçük paketlere ilgi duyması…

ABD iki yıldan bu yana “reses­yon riski” ve “enflasyonla müca­delede faiz indirimi”ni tartışıyor. CNN Televizyonu’na göre, “ruj en­deksi” de 23 yıl sonra geri döndü: “Ruj endeksi, ekonomik gerileme­yi çok teknik olmasa da daha eğ­lenceli şekilde ortaya koyar. Şim­di bu fenomenin bir kez daha baş gösterdiğini görüyoruz. Örneğin Sephora, rekor bir satış yılı duyur­du. Örneğin ülke genelinde pres­tijli güzellik ürünleri yılın ilk çey­reğinde yüzde 9 artış gördü.”

CNN’e konuşan Overeon’un CEO’su Neela Montgomery de “ruj endeksi”ne işaret etti:

"Güzellik, COVID zamanların­da biraz değişti çünkü kişisel ba­kım satın alma odaklı hale geldi. Bunun onu daha geniş ekonomik eğilimlere karşı daha dayanık­lı hale getirdiğini düşü­nüyorum. İnsanlar harcamaları ne­rede azaltacakla­rını düşünürken, bunun güzellikten çok moda ve çok yük­sek fiyatlı isteğe bağ­lı ürünler olması daha muhtemel. Güzellik­le ilgili en ilginç şey ve sektörde gerçekten sev­diğim şeylerden biri de ye­nilik yapmaya devam etme­miz, hızlı ilerlemesi ve insan­ların ayak uydurabileceği yeni trendlerin her zaman olması."

Dünya mat ruj Türkiye organik ruj tercih ediyor

Küresel ruj pazarını araştırırken iki önemli nokta da gündeme geldi. İlki COVID pandemisi döne­minde ruj endeksinin yerini pandemi boyunca kısa süreliğine cilt bakımı endeksinin aldığı... İkincisi de Statista'nın verdiği şu bilgi: Tüm dünyada mat rujlar ter­cih edilirken; Türkiye'de kadınlar bu yıl özellikle doğal ve organik ürünlere yöneldi.

ABD'nin bütçe açığı 1.9 trilyon $'a ulaşacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe açığının 2024 mali yılında 1,9 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. CBO, "Bütçe ve Ekonomik Görünüme İlişkin Güncelleme: 2024-2034" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, 2024 mali yılında federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolar olmasının tahmin edildiği bildirildi. CBO'nun raporunda, bütçe açığına ilişkin beklentinin, şubat ayında açıklanan tahminin yaklaşık 400 milyar dolar üzerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, 2024 mali yılında federal harcamaların toplamının 6,8 trilyon doları bulmasının, gelirlerin ise 4,9 trilyon dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıkların kamu borcunu da artıracağına işaret edilen raporda, kamu borcunun 2023 sonunda 26,2 trilyon dolar seviyesinden 2034 sonunda 50,7 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. Raporda, ABD ekonomisinin 2024 ve 2025'te 2023'e kıyasla daha yavaş büyümesinin beklendiği kaydedilerek, büyüme oranının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2 olmasının tahmin edildiği aktarıldı.