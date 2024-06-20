RUJ endeksi ABD'deki krizin göstergesi:
“Bir ülkede kriz olup olmadığını o ülkedeki makyaj malzemeleri, ama özellikle ruj satışından anlarsınız…” Estee Lauder CEO’sunun 2001 krizinde tüm dünyaya bu sözlerle tanıttığı ‘ruj endeksi’ yıllar sonra yeniden gündemde… “Cevap dudaklarda” diyen ekonomistlere göre, kriz dönemlerinde ruj satışları patlıyor.
Emre ERGÜL
Tarih 11 Eylül 2001…El Kaide, ABD topraklarında, resmi rakamlara göre, 2 bin 998 kişinin öldüğü terör saldırıları düzenledi… Saldırı sonrası ABD ekonomik krize girdi. Yıl sonunda ilginç bir veri, lüks marka Estee Lauder’in sahibi Leonard Lauder’in dikkatini çekti: Ruj satışları yüzde 11 artmıştı…
Arşivleri karıştıran Lauder, Büyük Buhran döneminde de kozmetik satışlarının yüzde 25 arttığını gördü. Bunun üzerine Lauder, tarihe geçen bir terimi ekonomi sözlüğüne kattı: “Ruj endeksi.” Yani kozmetik ürünlerinin, özellikle de ruj satın almanın, kriz ekonomisiyle ters orantılı olması… Kadınların kriz dönemlerinde daha pahalı ürünler satın almak yerine ruj gibi küçük paketlere ilgi duyması…
ABD iki yıldan bu yana “resesyon riski” ve “enflasyonla mücadelede faiz indirimi”ni tartışıyor. CNN Televizyonu’na göre, “ruj endeksi” de 23 yıl sonra geri döndü: “Ruj endeksi, ekonomik gerilemeyi çok teknik olmasa da daha eğlenceli şekilde ortaya koyar. Şimdi bu fenomenin bir kez daha baş gösterdiğini görüyoruz. Örneğin Sephora, rekor bir satış yılı duyurdu. Örneğin ülke genelinde prestijli güzellik ürünleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artış gördü.”
CNN’e konuşan Overeon’un CEO’su Neela Montgomery de “ruj endeksi”ne işaret etti:
"Güzellik, COVID zamanlarında biraz değişti çünkü kişisel bakım satın alma odaklı hale geldi. Bunun onu daha geniş ekonomik eğilimlere karşı daha dayanıklı hale getirdiğini düşünüyorum. İnsanlar harcamaları nerede azaltacaklarını düşünürken, bunun güzellikten çok moda ve çok yüksek fiyatlı isteğe bağlı ürünler olması daha muhtemel. Güzellikle ilgili en ilginç şey ve sektörde gerçekten sevdiğim şeylerden biri de yenilik yapmaya devam etmemiz, hızlı ilerlemesi ve insanların ayak uydurabileceği yeni trendlerin her zaman olması."
Dünya mat ruj Türkiye organik ruj tercih ediyor
Küresel ruj pazarını araştırırken iki önemli nokta da gündeme geldi. İlki COVID pandemisi döneminde ruj endeksinin yerini pandemi boyunca kısa süreliğine cilt bakımı endeksinin aldığı... İkincisi de Statista'nın verdiği şu bilgi: Tüm dünyada mat rujlar tercih edilirken; Türkiye'de kadınlar bu yıl özellikle doğal ve organik ürünlere yöneldi.
ABD'nin bütçe açığı 1.9 trilyon $'a ulaşacak
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe açığının 2024 mali yılında 1,9 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. CBO, "Bütçe ve Ekonomik Görünüme İlişkin Güncelleme: 2024-2034" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, 2024 mali yılında federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolar olmasının tahmin edildiği bildirildi. CBO'nun raporunda, bütçe açığına ilişkin beklentinin, şubat ayında açıklanan tahminin yaklaşık 400 milyar dolar üzerinde olduğu aktarıldı.
Raporda, 2024 mali yılında federal harcamaların toplamının 6,8 trilyon doları bulmasının, gelirlerin ise 4,9 trilyon dolar olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıkların kamu borcunu da artıracağına işaret edilen raporda, kamu borcunun 2023 sonunda 26,2 trilyon dolar seviyesinden 2034 sonunda 50,7 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. Raporda, ABD ekonomisinin 2024 ve 2025'te 2023'e kıyasla daha yavaş büyümesinin beklendiği kaydedilerek, büyüme oranının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2 olmasının tahmin edildiği aktarıldı.