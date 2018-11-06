Sac kalıpçıları sertifikalarını aldı

06 Kasım 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA – UKUB tarafından düzenlenen ve 14 katılımcıya sertifikalarının verildiği törene UKUB Başkanı Şamil Özoğul, yönetim kurulu üyeleri ve eğitimciler katıldı. Törende konuşan UKUB Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gürler, mesleki ve teknik eğitimin önemine vurgu yaptı. Türkiye ekonomisinin küresel pazarda rekabet edebilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğuna işaret eden Gürler, birlik olarak eğitim çalışmalarına önem verdiklerini kaydetti.

Kalıpçılık sektörünün katma değeri yüksek olan ve nitelikli personele ihtiyaç duyan bir sektör olduğuna dikkat çeken Burak Gürler, bu sorunun çözümüne yönelik, Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesi ve Coşkunöz Eğitim Vakfı ile birlikte temel kalıpçılık meslek eğitiminin verilmesi üzerine ortak bir proje geliştirdiklerini aktardı. İlk adımın sac kalıpçılığı alanında atıldığını ve uyarlanabilir bir program oluşturulduğunu ifade eden Gürler, eğitimlerin kalıpçılık bünyesindeki diğer alanlarda da devam ettirileceğini duyurdu.