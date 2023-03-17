"Sadece üretim değil tüm yatırımlara talibiz"

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

YASED Genel Kurulu’nda uluslararası yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Murat Dağlıoğlu, “Kritik bir coğrafyada Avrupa’nın kesişme noktasındayız. Bu nedenle ülkemiz kritik bir yönetim merkezi oldu. Ülkemizin çıkarlarını gözeterek AR-GE merkezi, yönetim merkezi olmaya adayız. Bu anlamda kendimizi ispat ettik. Ama bunu daha da öteye taşımak istiyoruz.

Sadece üretim değil mühendislik merkezi. Bölgesel yönetim merkezi olmak için tüm yatırımlarınıza talibiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dağlıoğlu, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Dağlıoğlu, “Ekonomi alanında yani en kısa özetle de söyleyebileceğimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olmak gibi bir iddialı hedefimiz var. Sizlerin de katkısı ile bunu başaracağız. Türkiye'nin son 20 yılda ulaştığı 254 milyar dolar ihracatta, yıllık yüzde 5.4 büyümesinde uluslararası yatırımcılarımızın çok önemli bir katkısı olduğunun farkındayız.

Eminim ki bundan sonrasında Türkiye'nin bu hedefine ulaşmak noktasında da sizlerden çok önemli yatırımlar alarak sizlerin burada Türkiye'de değer üreterek bu sürece katkı vereceğinizi düşünüyorum. Bu alanda da yüzüncü yılını çok güçlü bir başlangıç yapacağımızdan eminiz” diye konuştu.

Türkiye, 13 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti

Başkan Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektiğini belirterek "Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak." dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın da Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, bugün itibarıyla YASED üyelerinin deprem bölgesine nakdi yardımının 10 milyar lirayı aştığını söyledi.

Dört yıldır YASED Başkanlığı görevini büyük gururla yürüttüğünü dile getiren Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü: "YASED’deki hiç bir şirketin önceliğinin sadece şirketinin kazancını gözetmek olmadığını, her birinin Türkiye'nin de kazanacağı bir denklem yaratmaya çalıştığına tanık oldum bu dört yıllık dönemde. İşte bu nedenle YASED'in en büyük gücünün üyeleri olduğuna yürekten inanıyorum ve hepinize bu süreçteki değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum."

YASED’in yeni başkanı Engin Aksoy

Dün yapılan toplantıda YASED’in yeni başkanı Vodafone CEO’luğu görevini yürüten Engin Aksoy oldu. Aksoy yaptığı açıklamada, "YASED, 31 ülkeden 274 üye ile Türkiye'deki yabanci yatırımın yüzde 85'ini temsil ediyor. Ülkemizi geleceğe götürecek sürdürülebilir kalkınma, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışacağız. Türkiye tüm küresel belirsizliklere rağmen lojistik avantaj ve üretim kabiliyetiyle yatırımda öne çıkıyor. Biz de sermayeyi buraya çekmek için çalışacağız" dedi.