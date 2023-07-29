Sağlık fuarı kapılarını açıyor: Arap turistte hedef 2 milyar dolar harcama

İstanbul, ağustos ayında Türkiye’deki sağlık sektörünün sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla düzenlenecek önemli bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen fuarına, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri büyük ilgi gösteriyor.

TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, "Türkiye, sağlık sektöründe öncü konumda. Arap ülkelerindeki zengin turistler para harcamak için İngiltere'ye, Almanya'ya ve ABD'ye gidiyor. Biz bu fuarla, Arapların ve Türki Cumhuriyeti’ndeki insanların, sağlık hizmeti alması için Türkiye'yi tercih etmelerine öncülük edeceğiz" dedi.

22 ülke katılacak

Son yıllarda büyük ilgi gören sağlık turizmine yönelik olarak İstanbul’da düzenlenecek olan “1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı”, 16-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Pullman Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TÜRAP tarafından organize edilen ve Ticaret Bakanlığı desteği, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara, Türkiye'deki birçok hastane ile medikal firmaların temsilcilerinin yanı sıra, 22 Arap ülkesi ve 5 Türki cumhuriyetinden sağlık sektörünün öncüleri katılacak.

TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında, Arap coğrafyasındaki marka ve bilinirlilik imajına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Uzun yıllardır Türk-Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler arasında önemli zirvelere imza attıklarına vurgu yapan Attar, "Türkiye sağlık sektöründe fark yaratıyor. Bacasız bir sanayi diyebiliriz. Çünkü ithalata dayalı bir öğreti değil. Türkiye, sağlık turizminde çok başarılı. Çok iyi hastanelerimiz var" diye konuştu.

'Zengin turistler yeteri kadar tanımıyor'

Sağlık turizmi sektörü açısından Türkiye’ye tedavi amaçlı ziyaretçilerin en çok geldiği bölgelerin, Arap coğrafyası ile Orta Asya Türk coğrafyası olduğunu belirten Attar, şunları kaydetti:

“Zengin Arap turistler, Türkiye'deki sağlık sektörünü yeteri kadar tanımıyor. Arap ülkelerindeki zengin turistler para harcamak için İngiltere'ye, Almanya'ya ve ABD'ye gidiyor. Biz zengin Arapların, sağlık hizmeti alması için Türkiye'yi tercih etmelerine öncülük edeceğiz. Bu sektör büyük bir sektör. Türkiye'nin en büyük hastaneleri katılacak. Medikal firmalar var. Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok ilgi var. Mide ameliyatı, saç ekimi, estetik gibi alanlarda çok büyük ilgi gösteriliyor. Arap ülkelerinde yeteri kadar Türk sağlık sektörünün tanıtımı yapılmıyor. Bu tanıtımı daha iyi bir şekilde yapmalıyız. Çok önemli hocalarımız var. Çok büyük markalarımız var. Sağlık turizmini, çok iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Güçlü tanıtım yapar, markamızı ortaya koyarsak, sağlık turizminden büyük kazanç sağlarız ve Arap coğrafyasındaki ülkeler ile Orta Asya’daki turistleri Türkiye'ye çekebiliriz.”

1 milyar dolar harcandı

Arap turistlerin Türkiye'deki harcamalarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Attar, "Sağlık turizminde Türkiye'ye gelen Arap turistlerin harcaması geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolardı. Kişi başı bin dolar civarında bir harcama söz konusu. Bu rakamları arttırmak için çalışıyoruz. Kişi başı harcamayı en az 2 bin dolara çıkarmamız lazım. 2023 yılında sağlık turizminin, 2 milyon turiste hizmet etmesini hedefliyoruz. Tüm bu fuar çalışmalarımız, bu hedefleri gerçekleştirmek için" dedi.

Sağlık sigortasında özel paket

"Nitelikli ciddi bir kitleye ulaştık. Hem Arap ülkelerinde, hem Türki Cumhuriyetlerinde, hem de Türkiye'de önemli firmalara ulaştık” diyen Attar, şöyle devam etti:

“Bu fuarda sağlık sektöründeki önemli bir konuyu; ‘Sağlık Sigortasını’ da gündeme aldık. Sigorta, sağlık turizmini ileriye taşıyacak bir atılım olacak. Fuarımız ana sponsoru Demir Sağlık ve Hayat Sigorta, önemli bir paketi Arap turistlere sunacak. Bu kapsamda, gelen turiste hastanelerimizde faydalanacağı güzel bir hizmet sunulacak. Ticaret Bakanlığı ile ortak paneller yapılacak. Fuarın ardından ise özel heyetler organize edilerek, 50-100 kişilik özel bir grup, gün boyu bu işte varım diyen hastaneleri ziyaret edecek. Fuarda ayrıca kozmetik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar da yer alabilecek."