"Sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 40’ı yangına karşı sigortalı"

Mehmet Hanifi GÜLEL

İlk 500’deki sanayi ku­ruluşların sadece yüz­de 15’inin uluslarara­sı normlara göre yangın gü­venliğinin olduğunu belirten Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, Türkiye’deki sa­nayi kuruluşlarının yüzde 40’ının yangına karşı sigorta­lı olduğunu ve yüzde 60’ının ise sigortalı olmadığını söy­ledi.

Türkiye’de her gün orta­lama beş fabrika yangınının çıktığını aktaran Yamaner, “Her yıl 550 fabrika yanıyor. Gerçekte olan ise bin 500 do­layında. Sadece ölümlü va­kalarda medyaya yansıyor. Sigorta primi çok yüksek ol­masından dolayı herkes yan­gın sigortası yaptırmıyor. Avrupa Birliği’nde ise tüm yangınların yüzde 6.2’sinin konut dışı endüstriyel yan­gınlar oluşturuyor” dedi.

Türkiye’deki yönetmelik­lerin uluslararası normlara göre standartların çok zayıf olduğuna dikkat çeken Ya­maner, bina yangın yönetme­liklerinde eksiklerin olduğu­nu ve bir bina ömründe bir kere yangın yeterliği aldığı­nı aktardı. Bu durumun sana­yi kuruluşları için de alışveriş merkezleri (AVM) için de ay­nı olduğunu ileten Yamaner, sadece ek bina ve ek kat çıkı­lacağı zaman yeniden yangın yeterliliğin alındığına bildir­di.

Zorunluğun olmaması du­rumunda yangın uygunluk raporu alınmadığına vurgu yapan Yamaner, “Tüm sanayi kuruşların yangına karşı yüz­de 40’ı sigortalı, yüzde 60’ın­da sigorta yok. Sigorta primi çok yüksek olması yüzünden herkes yangın sigortası yap­tırmıyor. Ana sorun bilinç ve maliyet” diye konuştu.

“Yanan işletmelerin yüzde 60’ı batıyor”

Türkiye’nin önde gelen şir­ketlerine hizmet verdikleri­ni belirten Yamaner, ülkede etrafımızdaki risklerden ha­berdar olmayanların oranı­nın yüzde 59 olduğuna dikkat çekti. Sanayi kuruluşları için en büyük riskin yangın oldu­ğunu dile getiren Yamaner, “Endüstriyel yangınlar en çok kimya, kağıt, tekstil, me­tal/otomotiv ve plastik sek­törlerinde yaşanıyor.

Büyük yangın yaşayan işletmelerin yüzde 60›ı batıyor. Genel an­lamda Türkiye’deki firma­ların yüzde 75i risk altında. Bolu’daki yangından dolayı bizden hizmet almak için fab­rikalardan iki kat talep gel­di. Şu an 32 farklı lokasyon­da hizmet veriyoruz. Şu anda Hollanda’da varız, Roman­ya’da da yeni projeler için ça­lışıyoruz” dedi.

Endüstriyel yangınlarla mücadele veriyor

Türkiye’nin önde gelen sa­nayi şirketlerine endüstriyel itfaiye hizmeti veren Yama­ner, fabrika yangınları konu­sunda farkındalığın artması gerektiğini belirterek, “Her yangın türü kendine özgü bilgi ve beceriler gerektirir.

Farklı yangınlarla mücadele edebilmek için farklı uzman­lıklara sahip ekiplerin olma­sı ve gerektiğinde koordine­li bir şekilde çalışabilmeleri önemlidir. Endüstriyel yan­gınlar ise fabrikalar, üretim tesisleri ve kimyasal tesisler gibi yapılarda meydana ge­len yangınlardır. Bu tür yan­gınlarda alanında uzmanlaş­mış ekipler, yangının kontrol altına alınması ve tesislerin zarar görmesinin en aza in­dirilmesi için özel bilgi ve be­cerilere sahiptir. Endüstriyel yangınlarla mücadele bir sis­tem işidir” ifadesini kullandı.

Yangınlar tedarik zincirini koparıyor

Endüstriyel yangınların can, mal kaybının yanı sı­ra büyük çevresel felaketle­re ve ekonomik kayıplara ne­den olabileceğini ifade eden Yamaner, şöyle konuştu: “Bü­yük yangınlar sonrasında iş­letmelerin yeniden faaliye­te geçmesi uzun zaman alır. Bu aynı zamanda müşte­ri kaybetmek demektir. Te­darik zincirinden koptuğu­nuz anda, şirketin geleceğini da kaybedersiniz. Hiçbir si­gorta firması, kaybettiğiniz müşterinizi karşılamaz. Kü­resel tedarik zincirini pande­mi, savaş ve siyasal olaylar dı­şında dünyada en çok kesin­tiye uğratan olay, endüstriyel yangınlar. Dünyada bu şekil­de yılda ortalama 4 bin büyük endüstriyel yangın meydana gelirken kimya, teknoloji ve otomotiv sanayi en çok etki­lenen sektör oluyor.”

“Yangınların maliyeti yıllık 250 milyon euro”

Avrupa’da endüstriyel yangınların yılda ortalama 5 milyar euroluk ekonomik kayba neden olduğunu ifade eden Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, şunları söyledi: “Türkiye’de ise her yıl yaklaşık irili ufaklı bin 500 endüstriyel yangın oluyor. Bunların çok azı, daha doğrusu büyük ve etkili olanı basına yansıyor. Bu yangınların ülkemize maliyeti; bina, ekipman kaybı yıllık 250 milyon euronun üzerinde. Bu hasar hesabına, itibar kayıpları ve müşteri kaybı bedelleri dahil değil.”