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"Sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 40’ı yangına karşı sigortalı"

Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 40’ının yangına karşı sigortalı olduğunu kaydeden Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ilk 500’deki sanayi kuruluşların sadece yüzde 15’inin uluslararası normlara güre yangın güvenliğinin bulunduğunu belirtti. Yamaner, geri kalan yüzde 85’inin ise 'saatli bomba' gibi olduğunu söyledi.

Dünya Gazetesi
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Mehmet Hanifi GÜLEL

İlk 500’deki sanayi ku­ruluşların sadece yüz­de 15’inin uluslarara­sı normlara göre yangın gü­venliğinin olduğunu belirten Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, Türkiye’deki sa­nayi kuruluşlarının yüzde 40’ının yangına karşı sigorta­lı olduğunu ve yüzde 60’ının ise sigortalı olmadığını söy­ledi.

Türkiye’de her gün orta­lama beş fabrika yangınının çıktığını aktaran Yamaner, “Her yıl 550 fabrika yanıyor. Gerçekte olan ise bin 500 do­layında. Sadece ölümlü va­kalarda medyaya yansıyor. Sigorta primi çok yüksek ol­masından dolayı herkes yan­gın sigortası yaptırmıyor. Avrupa Birliği’nde ise tüm yangınların yüzde 6.2’sinin konut dışı endüstriyel yan­gınlar oluşturuyor” dedi.

Türkiye’deki yönetmelik­lerin uluslararası normlara göre standartların çok zayıf olduğuna dikkat çeken Ya­maner, bina yangın yönetme­liklerinde eksiklerin olduğu­nu ve bir bina ömründe bir kere yangın yeterliği aldığı­nı aktardı. Bu durumun sana­yi kuruluşları için de alışveriş merkezleri (AVM) için de ay­nı olduğunu ileten Yamaner, sadece ek bina ve ek kat çıkı­lacağı zaman yeniden yangın yeterliliğin alındığına bildir­di.

Zorunluğun olmaması du­rumunda yangın uygunluk raporu alınmadığına vurgu yapan Yamaner, “Tüm sanayi kuruşların yangına karşı yüz­de 40’ı sigortalı, yüzde 60’ın­da sigorta yok. Sigorta primi çok yüksek olması yüzünden herkes yangın sigortası yap­tırmıyor. Ana sorun bilinç ve maliyet” diye konuştu.

“Yanan işletmelerin yüzde 60’ı batıyor”

Türkiye’nin önde gelen şir­ketlerine hizmet verdikleri­ni belirten Yamaner, ülkede etrafımızdaki risklerden ha­berdar olmayanların oranı­nın yüzde 59 olduğuna dikkat çekti. Sanayi kuruluşları için en büyük riskin yangın oldu­ğunu dile getiren Yamaner, “Endüstriyel yangınlar en çok kimya, kağıt, tekstil, me­tal/otomotiv ve plastik sek­törlerinde yaşanıyor.

Büyük yangın yaşayan işletmelerin yüzde 60›ı batıyor. Genel an­lamda Türkiye’deki firma­ların yüzde 75i risk altında. Bolu’daki yangından dolayı bizden hizmet almak için fab­rikalardan iki kat talep gel­di. Şu an 32 farklı lokasyon­da hizmet veriyoruz. Şu anda Hollanda’da varız, Roman­ya’da da yeni projeler için ça­lışıyoruz” dedi.

Endüstriyel yangınlarla mücadele veriyor

Türkiye’nin önde gelen sa­nayi şirketlerine endüstriyel itfaiye hizmeti veren Yama­ner, fabrika yangınları konu­sunda farkındalığın artması gerektiğini belirterek, “Her yangın türü kendine özgü bilgi ve beceriler gerektirir.

Farklı yangınlarla mücadele edebilmek için farklı uzman­lıklara sahip ekiplerin olma­sı ve gerektiğinde koordine­li bir şekilde çalışabilmeleri önemlidir. Endüstriyel yan­gınlar ise fabrikalar, üretim tesisleri ve kimyasal tesisler gibi yapılarda meydana ge­len yangınlardır. Bu tür yan­gınlarda alanında uzmanlaş­mış ekipler, yangının kontrol altına alınması ve tesislerin zarar görmesinin en aza in­dirilmesi için özel bilgi ve be­cerilere sahiptir. Endüstriyel yangınlarla mücadele bir sis­tem işidir” ifadesini kullandı.

Yangınlar tedarik zincirini koparıyor

Endüstriyel yangınların can, mal kaybının yanı sı­ra büyük çevresel felaketle­re ve ekonomik kayıplara ne­den olabileceğini ifade eden Yamaner, şöyle konuştu: “Bü­yük yangınlar sonrasında iş­letmelerin yeniden faaliye­te geçmesi uzun zaman alır. Bu aynı zamanda müşte­ri kaybetmek demektir. Te­darik zincirinden koptuğu­nuz anda, şirketin geleceğini da kaybedersiniz. Hiçbir si­gorta firması, kaybettiğiniz müşterinizi karşılamaz. Kü­resel tedarik zincirini pande­mi, savaş ve siyasal olaylar dı­şında dünyada en çok kesin­tiye uğratan olay, endüstriyel yangınlar. Dünyada bu şekil­de yılda ortalama 4 bin büyük endüstriyel yangın meydana gelirken kimya, teknoloji ve otomotiv sanayi en çok etki­lenen sektör oluyor.”

“Yangınların maliyeti yıllık 250 milyon euro”

Avrupa’da endüstriyel yangınların yılda ortalama 5 milyar euroluk ekonomik kayba neden olduğunu ifade eden Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, şunları söyledi: “Türkiye’de ise her yıl yaklaşık irili ufaklı bin 500 endüstriyel yangın oluyor. Bunların çok azı, daha doğrusu büyük ve etkili olanı basına yansıyor. Bu yangınların ülkemize maliyeti; bina, ekipman kaybı yıllık 250 milyon euronun üzerinde. Bu hasar hesabına, itibar kayıpları ve müşteri kaybı bedelleri dahil değil.”