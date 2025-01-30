"Sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 40’ı yangına karşı sigortalı"
Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 40’ının yangına karşı sigortalı olduğunu kaydeden Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ilk 500’deki sanayi kuruluşların sadece yüzde 15’inin uluslararası normlara güre yangın güvenliğinin bulunduğunu belirtti. Yamaner, geri kalan yüzde 85’inin ise 'saatli bomba' gibi olduğunu söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İlk 500’deki sanayi kuruluşların sadece yüzde 15’inin uluslararası normlara göre yangın güvenliğinin olduğunu belirten Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının yüzde 40’ının yangına karşı sigortalı olduğunu ve yüzde 60’ının ise sigortalı olmadığını söyledi.
Türkiye’de her gün ortalama beş fabrika yangınının çıktığını aktaran Yamaner, “Her yıl 550 fabrika yanıyor. Gerçekte olan ise bin 500 dolayında. Sadece ölümlü vakalarda medyaya yansıyor. Sigorta primi çok yüksek olmasından dolayı herkes yangın sigortası yaptırmıyor. Avrupa Birliği’nde ise tüm yangınların yüzde 6.2’sinin konut dışı endüstriyel yangınlar oluşturuyor” dedi.
Türkiye’deki yönetmeliklerin uluslararası normlara göre standartların çok zayıf olduğuna dikkat çeken Yamaner, bina yangın yönetmeliklerinde eksiklerin olduğunu ve bir bina ömründe bir kere yangın yeterliği aldığını aktardı. Bu durumun sanayi kuruluşları için de alışveriş merkezleri (AVM) için de aynı olduğunu ileten Yamaner, sadece ek bina ve ek kat çıkılacağı zaman yeniden yangın yeterliliğin alındığına bildirdi.
Zorunluğun olmaması durumunda yangın uygunluk raporu alınmadığına vurgu yapan Yamaner, “Tüm sanayi kuruşların yangına karşı yüzde 40’ı sigortalı, yüzde 60’ında sigorta yok. Sigorta primi çok yüksek olması yüzünden herkes yangın sigortası yaptırmıyor. Ana sorun bilinç ve maliyet” diye konuştu.
“Yanan işletmelerin yüzde 60’ı batıyor”
Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hizmet verdiklerini belirten Yamaner, ülkede etrafımızdaki risklerden haberdar olmayanların oranının yüzde 59 olduğuna dikkat çekti. Sanayi kuruluşları için en büyük riskin yangın olduğunu dile getiren Yamaner, “Endüstriyel yangınlar en çok kimya, kağıt, tekstil, metal/otomotiv ve plastik sektörlerinde yaşanıyor.
Büyük yangın yaşayan işletmelerin yüzde 60›ı batıyor. Genel anlamda Türkiye’deki firmaların yüzde 75i risk altında. Bolu’daki yangından dolayı bizden hizmet almak için fabrikalardan iki kat talep geldi. Şu an 32 farklı lokasyonda hizmet veriyoruz. Şu anda Hollanda’da varız, Romanya’da da yeni projeler için çalışıyoruz” dedi.
Endüstriyel yangınlarla mücadele veriyor
Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerine endüstriyel itfaiye hizmeti veren Yamaner, fabrika yangınları konusunda farkındalığın artması gerektiğini belirterek, “Her yangın türü kendine özgü bilgi ve beceriler gerektirir.
Farklı yangınlarla mücadele edebilmek için farklı uzmanlıklara sahip ekiplerin olması ve gerektiğinde koordineli bir şekilde çalışabilmeleri önemlidir. Endüstriyel yangınlar ise fabrikalar, üretim tesisleri ve kimyasal tesisler gibi yapılarda meydana gelen yangınlardır. Bu tür yangınlarda alanında uzmanlaşmış ekipler, yangının kontrol altına alınması ve tesislerin zarar görmesinin en aza indirilmesi için özel bilgi ve becerilere sahiptir. Endüstriyel yangınlarla mücadele bir sistem işidir” ifadesini kullandı.
Yangınlar tedarik zincirini koparıyor
Endüstriyel yangınların can, mal kaybının yanı sıra büyük çevresel felaketlere ve ekonomik kayıplara neden olabileceğini ifade eden Yamaner, şöyle konuştu: “Büyük yangınlar sonrasında işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi uzun zaman alır. Bu aynı zamanda müşteri kaybetmek demektir. Tedarik zincirinden koptuğunuz anda, şirketin geleceğini da kaybedersiniz. Hiçbir sigorta firması, kaybettiğiniz müşterinizi karşılamaz. Küresel tedarik zincirini pandemi, savaş ve siyasal olaylar dışında dünyada en çok kesintiye uğratan olay, endüstriyel yangınlar. Dünyada bu şekilde yılda ortalama 4 bin büyük endüstriyel yangın meydana gelirken kimya, teknoloji ve otomotiv sanayi en çok etkilenen sektör oluyor.”
“Yangınların maliyeti yıllık 250 milyon euro”
Avrupa’da endüstriyel yangınların yılda ortalama 5 milyar euroluk ekonomik kayba neden olduğunu ifade eden Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, şunları söyledi: “Türkiye’de ise her yıl yaklaşık irili ufaklı bin 500 endüstriyel yangın oluyor. Bunların çok azı, daha doğrusu büyük ve etkili olanı basına yansıyor. Bu yangınların ülkemize maliyeti; bina, ekipman kaybı yıllık 250 milyon euronun üzerinde. Bu hasar hesabına, itibar kayıpları ve müşteri kaybı bedelleri dahil değil.”