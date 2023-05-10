Sanayi üretimi daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda ise sanayi üretiminde yüzde 5,5'lik artış izlendi.

Şubat ayında Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 8,2 geri çekilme yaşanmıştı. Şubat ayı için yüzde 6 olarak açıklanan aylık düşüş yüzde 5,9'a revize edildi.

Sanayi üretimi açısından önemli bir gösterge olan İSO imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 50,9 değeriyle Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı

Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

Teknoloji düzeylerine göre sıralandığında ise Mart ayında yüksek teknolojili sanayi üretimi kategorisinin öne çıktığı görüldü.

Bu dönemde yüksek teknolojili sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 18,7; bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 47,4 arttı.