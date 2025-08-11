Sanayici şikayet etse de üretim, ihracat ve iç satış hız kesmiyor
Otomotiv sektörü temsilcileri, özellikle maliyetleri gerekçe göstererek, üretimde sorunlar yaşandığına dikkat çekiyor. Ancak şikayetlere rağmen sektörün üretimi temmuz ayında yüzde 10, ihracatı ise yüzde 14 arttı. Yurt içinde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk 7 ayında yüzde 6 artarak 740 bin adede dayandı.
Türkiye’de otomotiv sektörü son dönemlerin en ilginç yıllarından birini yaşıyor. Üretim sanayinde sorunların olduğunu söyleyen sektör temsilcilerinin karşısında otomotiv ne iç pazarda ne de ihracatta hız kesmiyor. Önceki haftalarda Taşıt Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) açıkladığı son 2 yıllık anket karşısında sanayideki zorluklara değindi.
Burada yüksek iş gücü maliyetleri, yüksek faiz ve döviz kuru karşısında açıkcası işlerin artık yürümediği paylaşıldı. Fakat sonrasında Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) veri açıkladı. Son 15 yılın en iyi ikinci temmuz satış verisi kaydedildi. Bunun üzerine de Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) otomotiv ihracatının temmuz ayında da hız kesmediğini ortaya koydu.
En son ise Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), üretimin de artarak devam ettiğini paylaştı. Tüm bu tablo karşısında sanayici kan ağlarken, iç pazarda ve ihracatta aslında işlerin yolunda olduğu görüldü. Uzun bir süredir devam eden yapısal sorunlardan bahseden sanayiciler karşısında aslında bazı temsilciler de ‘çuvaldızı biraz da kendimize batırmalıyız’ yorumunu yaptı. Türkiye’nin mevcut dinamiklerinin artık bu şekilde olduğunu ifade eden sektör temsilcileri ‘Bu ortamda bizim en iyi olanı yapmamız gerekiyor’ yorumlarını paylaştı. Peki bu kadar sorun varken, veriler nasıl böyle iyi geliyor? Bunun cevabını çok da verebilen yok.
Toplam üretim yüzde 10 arttı
Asılda OSD verileri de mevcut tabloyu iyi bir şeklide ortaya koydu. 2025 yılının Ocak-Temmuz verilerine göre, temmuz ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken, otomobil üretimi yüzde 1, ticari araç üretimi ise yüzde 31 vites yükseltti. Traktör üretiminde ise yüzde 26 gerileme kaydedildi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 834 bin 838 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3,8 azalarak 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet oldu.
Rüzgara karşı duramıyorsak arkamıza alalım
TAYSAD verilerine göre, Çin’den yapılan yedek parça ithalatı son 5 yılda yüzde 156 arttı. Buna dikkat çeken Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “Çin’le doğrudan rekabet etmek mümkün olmayabilir; ama Türkiye’nin üretim kabiliyeti, teknolojiye adaptasyon hızı ve jeopolitik konumu sayesinde küresel değer zincirinde stratejik bir merkez haline gelmesi mümkün. Bugün Çin, geniş üretim ağı ve düşük maliyetli ama yüksek verimli tesisleriyle sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya yedek parça ihraç eden dev bir oyuncu haline geldi. Üstelik bu ürünlerin fiyat-performans dengesi, yerli üreticileri zorlayacak seviyelere ulaşmış durumda. Rüzgâra karşı durmak yerine, rüzgârı arkaya almak zorundayız” diye konuştu.
Toplam pazar rekora gidiyor
2025’in ilk 7 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 739 bin 903 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7 oranında artış sağladı ve 572 bin 198 adet oldu. Ticari araç pazarı ise yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti. Pazar yıl sonuna kadar bu tempoda giderse rekor satışlara çoktan ulaşılmış olacak. Bir önceki yıl 1.2 milyon araç satışı gerçekleşmişti.
Ağır ticaride işler çok yolunda değil
Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat 23 milyar $'ı aştı
Otomotiv ihracatı temmuz ayında adet bazında yüzde 14 artarken, yılın ilk yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 630 bin 992 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 5 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 34 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk yedi aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 18’ini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.
Sanayici ne istiyor?
Otomotiv sektör temsilcileri sık sık sektörün yaşadığı sorunları paylaşıyor. Sektörün en önemli sorununun finansmana erişim, yüksek üretim maliyeti ve kurun baskılanması olarak değerlendiren temsilciler, bu nedenle sanayici, kârlılığın düştüğünü, yatırımların ertelendiğini ifade ediyor. Talebin yüksek olduğu belirtilen açıklamalarda yüksek maliyet ve borçlanma nedeniyle kâr marjlarının eridiği ifade ediliyor.