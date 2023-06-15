Şantiyelerde kalifiye eleman bulmak zorlaştı

Ekinci, “Sektör temsilcileri ara eleman açığının kapatılması için teknik okulların sayısının artırılmasını ve gençlerin bu okullara yönlendirilmesini istiyor” dedi.

İnşaat sektörünün her geçen gün artan maliyetler karşısında zorlu bir dönemden geçerken bir yandan da yetişmiş insan gücünde ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Ekinci, herkesin üniversite mezunu olduğu günümüzde usta ve ara eleman bulmada zorlanıldığını, yetişmiş insan gücünün de son yıllarda yurtdışına kaymasıyla birlikte inşaat sektörünün kırmızı alarm verdiğini bildirdi. Ekinci, “Sektöre iş başvurularında inşaat mühendisi yığılmaları yaşanıyor fakat bir duvarcı bir sıhhi tesisatçı bulanamıyor” diye konuştu.

“Eğitim sistemi değişmeli”

Milli Eğitim Bakanına çağrıda bulunan Ekinci, “Eğitim modeli sil baştan değiştirilmelidir. Ortaokul döneminden başlayarak yeteneğine göre şekillenecek bir teknik lise, ardından teknik 2 yıllık bir yüksekokul ve bu dönem içerisinde yapılacak ustaların yanında zorunlu staj, sahalarda tam kapasite çalışması, 20 yaşına gelmiş bir gencimizi sektöre kalfa-usta olarak kazandırabiliriz Yurtdışında inşaat sektörü alanında ciddi atılımların olduğunu ve yetişmiş iş gücü insanlarının da buralara yoğunlaştığına dikkat çeken Ekinci, “Sektörümüz tek bir sorunla karşı karşıya değil. Bir yandan geriden gelen insan kaynağı bulunamıyorken öte yandan son dönemde yetişen kalifiye elemanlar da dolar geliri nedeniyle yurtdışı şantiyelerini tercih etmeye başladılar” şeklinde konuştu.