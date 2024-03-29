Sarp Intermodal likit kimyasal taşımaları yüzde 25 artıracak

Uluslararası taşımacılık konusunda uzmanlaşmış bir lojistik şirketi olarak başta ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere birçok noktaya ISO tank taşıması yaptıklarını söyleyen Şenol Taş, “Bu yıl karayoluyla Balkan ülkelerine de ISO tank taşımacılığına başladık. Ayrıca yurt içi likit dökme yük taşımacılığı konusunda da faaliyet göstereceğiz açıklamasını yaptı.

Taşıma yaptıkları ekipmanların yıkama ve temizlik işlemlerini de uluslararası standartlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Taş, sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine önem verdiklerinin altını çizdi. Böylece sürücülerden kaynaklanabilecek sorunları minimize ettiklerini söyleyen Taş, bunun da hem kusursuz iş akışına sahip olmalarını hem de sektörde en güvenilir şirketlerden biri olmalarını sağladığını ifade etti.

2023’te 300 bin ton likit kimyasal taşıdı

Likit ‘Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmalı (ADR) ürün taşımalarında Türkiye’nin lider markaları arasında anıldıklarına işaret eden Şenol Taş, 2023 yılında uluslararası deniz yolu taşımacılığında ISO tanklarla yaklaşık 300 bin ton likit kimyasal ürün taşıması yaptıklarını kaydetti.

Yeni kontratlarıyla birlikte likit kimyasal ürün taşımalarının bu yıl yüzde 25 artacağını anımsatan Taş, toplam taşımalarının yüzde 35’ini ADR’li taşımaların, ADR’li taşımaların da yüzde 70’ini likit taşımaların oluşturduğuna değindi.

ISO tank taşımalarının yaklaşık yüzde 45’inin ihracat, yüzde 55’inin ithalat yönlü olduğunu kaydeden Şenol Taş, “Küresel bir lojistik şirketi olarak başta ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere dünyanın birçok noktasına ISO tank taşıması yapıyoruz. Bu yıl kara yoluyla Balkan ülkelerine de ISO tank taşımacılığına başladık. Ayrıca bu yıl yurt içi likit dökme yük taşımacılığına da başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“SQAS ölçümlemelerinden yüksek puanlar aldık”

ADR’nin özellikle sıvı kimyasallar alanı için taşıdığı öneme de değinen Şenol Taş; yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşınması ve depolanması sürecinde ADR’nin kurallarına tabi olunduğunu anımsattı. Taş, ADR’li yük taşımacılığının, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatla belirlenen sıkı kurallara göre yapıldığından ve diğer taşımacılık türlerine göre daha fazla hassasiyet gerektirdiğini iletti.

ADR’li ürünlerin taşınması, depolanması, yüklenmesi ve indirilmesi sırasında en ufak bir ihmalin ya da dikkatsizliğin, insan hayatı ve çevre açısından ciddi sorunlara ve büyük maddi kayıplara neden olabileceğini belirten Şenol Taş, Sarp Intermodal’in ana faaliyet alanlarından birini kimyasal taşımaların oluşturduğunu dile getirdi. Güçlü özmal ekipman filosu, eğitimli ve tecrübeli ekibi ile güvenli, zamanında teslimat ve maliyet etkin lojistik çözümler sunduklarını anlatan Taş, “Kimyevi ürün lojistiğindeki güvenli operasyonlarımızı, SQAS ölçümlemelerinden en yüksek seviyede puan alarak ispatladık” dedi.

“Dış ticaret firmaları bizimle daha rekabetçi”

Geniş intermodal ağının İtalya, Fransa, Almanya, Litvanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan’daki iştirakleri sayesinde ADR taşımacılığında dış ticaret firmalarına rekabet avantajı kazandırdığını belirten Şenol Taş, böylelikle olası sorunları veya gecikmeleri daha ortaya çıkmadan önleyebildiklerini ifade etti.

Kimyasal taşımalarda sadece Avrupa-Türkiye hattında değil, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı taşıma modlarını da kullanarak dünyanın her noktasına alternatif rotalar ile ulaştıklarını dile getiren Taş, özellikle ihracatçı müşterilere maliyet anlamında etkin çözümler sunduklarını söyledi.

Filolarında 300 çekicinin 100 tanesinin ADR özellikte olduğu bilgisini veren Taş, bunun yanında ihtiyaç halinde ulaşabildikleri geniş bir tedarikçi ağlarının da bulunduğunu aktardı. Yanıcı ve benzer özelliklerde olan ürünlerin taşıması ve diğer lojistik operasyonları için ekibin sürekli olarak düzenli eğitimlerle desteklendiğini anlatan Taş, “Benzer eğitimleri sürücü arkadaşlarımız için de sürekli tekrarlıyoruz. Filomuzdaki araç sayısı ile orantılı olarak SRC 5 belgeli sürücü arkadaşlarımız şirketimizde görev yapıyor” diye konuştu.

“ADR’ye ciddi bütçeler ayırmaya devam edeceğiz”

Hızlı, güvenli ve maliyet etkin ADR’li taşımalarına gelen yoğun talep ve yaptıkları kontratlar çerçevesinde, yatırımlarının bu yıl da süreceğini aktaran Şenol Taş, yatırım planlamaları doğrultusunda ADR taşımacılığına ciddi bütçeler ayırmaya devam ettiklerini belirtti.

Her ne kadar iniş çıkışları olsa da sektörün çok dinamik ve her geçen gün geliştiğini ifade eden Taş, “Biz de kendimizi güncelleyerek, sektöre ve ülkemize katkı sağlamak adına elimizden geleni sarf ediyoruz. Özellikle kimyasal taşımalarda çok dinamik ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre optimum çözümler sunarak, beraber geliştirebileceğimiz projelere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Staj imkânımızda eğitimli iş gücü ihtiyacına odaklandık”

Ağırlıklı olarak üniversite mezunlarına fırsat tanıdıklarını ve şirket içi eğitimler ile tecrübelerini aktarıp, sektöre değer katmaya gayret ettiklerini söyleyen Şenol Taş, üniversitelerin lojistik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle sık sık bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bu etkinliklerde de öğrencilere sektör hakkında bilgiler verdiklerini anlatan Taş, eğitimleri sırasında nelere dikkat etmeleri, hangi konularda kendilerini daha iyi yetiştirmeleri gerektiği gibi konularda tavsiyeler verdiklerini söyledi. Üniversite öğrencilerine staj imkânı tanıyarak, sektörün ve şirketin eğitimli iş gücü ihtiyacını gidermeye çalıştıklarına dikkat çeken Taş, özellikle son 4 yılda sadece ADR’li taşıma yaptıkları çekici, dorse ve ISO tankların sayısını önemli oranda artırdıklarını ifade etti.