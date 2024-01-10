Sarp, yeşil lojistikte yeni yatırımlarla büyüyecek

Türkiye’nin son 10 yılda en hızlı büyüyen ve yeşil lojistik yatırımlarıyla dikkat çeken lojistik şirketlerinden Sarp Intermodal,2023 yılında araç, ekipman ve yeşil lojistik alanlarında toplam yatırım rakamının 900 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, “2023’te 100 çekici, 300’den fazla dorse, konteyner ve swap-body satın aldık. 2024 yılında da dikkat çekici yatırımlar gerçekleştireceğiz” dedi. Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, küresel durgunluğa rağmen 2023’te de yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, özmal araç ve ekipman filo büyüklüklerini 5 binin üzerine taşıdıklarını söyledi.

100. yılda filoya 100 yeni çekici katıldı

Onur Talay, “Cumhuriyetimizin 100. yılında yaklaşık 900 milyon Lira yatırım yaptık. Hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarımıza devam ettik. 100 çekici, 300’den fazla dorse, konteyner ve swap-body satın aldık. Yatırımını 2022’de gerçekleştirdiğimiz konteynerlerimizin bir kısmını bu yıl teslim aldık. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı da 650’yi aştı”diye konuştu. Talay, 2024 yılını intermodal, kara, deniz ve hava yolu taşımaları olmak üzere 80 bin civarında taşıma operasyonuyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

“İlk elektrikli çekici 25 bin kilometre yol kat etti”

Yeşil lojistik konusundaki yatırımlarına da değinen Onur Talay, Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli çekicisini filolarına dahil ettiklerini hatırlatarak söz konusu aracın şimdiden 25 bin kilometre yol kat ettiğini açıkladı. Yakın zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli treyler yatırımını da gerçekleştireceklerini söyleyen Talay, sürdürülebilir odaklı yatırımların sadece araç ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Şirket merkezlerinde ve Şekerpınar tesislerinde güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirdikleri, araç şarjı için bu enerjiden faydalandıklarını belirten Talay, sürdürülebilirlik ve ihracat ekseninde Avrupa Yeşil Mutabakatı’na da vurgu yaparak şunları söyledi; “Türkiye’nin ilk Yeşil Lojistik Belgesi alan firmalarından biri olarak intermodal ve yeşil lojistik yatırımlarına odaklandık. Bu yıl intermodal taşımalarımız sayesinde kara yoluna göre yaklaşık 80 bin tonluk karbon salımının önüne geçtik, 180 milyon kilovatsaat enerji ve 30 milyon litre dizel tasarrufu sağladık.”

“Küreselleşme yolunda önemli adımlar attık”

Onur Talay, Türkiye’de İzmir, Çatalca ve Yalova’da tesis yatırımları gerçekleştirdiklerini, Fransa ve Romanya’da şirket açtıklarını, Almanya, İtalya, Bulgaristan’daki iştiraklerinde yaptıkları yatırımlarla da küreselleşme yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti 2024 yılında yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Talay, grup şirketleri TAL Trailer ile kendi ekipmanlarının bir bölümünü üretme becerisine erişebileceklerini, Talay Customs ile gümrükleme hizmetleri de sunacaklarını, operasyon, muhasebe ve finans sistemlerini de kendi geliştirdikleri yazılım üzerinden takip edeceklerini açıkladı. Kontrat lojistiği hizmetleri kapsamında Gebze’de önemli bir depo yatırımı yaptıklarını da belirten Onur Talay, deponun Mayıs ayında faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

“Geleceği ve sektörü doğru okuyamayanlar için 2024 zor geçebilir”

“Geçen yıl bizim için ekipman, araç, yeşil lojistik gibi yatırımlarımıza hız kattığımız bir yıl oldu. 2024 yılında depolama ve kontrat lojistiği alanlarında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bununla birlikte yeşil lojistik de odak noktamız olmaya devam edecek. Özellikle Yeşil Mutabakat süreci düşünüldüğünde, Avrupa’daki birçok marka bu konuda seçici davranıyor. Yeşil lojistik uygulamalarına özen gösteren şirketlerle çalışıyorlar. Bu tür tercihlerin 2024 yılında daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz.

Aynı zamanda bu durum yeni yatırımları da tetikleyecek. Yatırımlarını doğru konumlandıramayan, geleceği ve sektörü doğru okuyamayan şirketler için bu yıl daha zor geçebilir. Sarp Intermodal olarak ana taşıma modelimiz olan intermodalin doğasında çevreye saygı var. Bu sebeple gelecek projeksiyonlarımız doğrultusunda Avrupa’daki taşıma hacmimizi daha da artıracağımızı düşünüyoruz.”