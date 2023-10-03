Sarus Mobilya’nın yeni rotası Afrika

Adana’da 2009 yılında faaliyete başlayan Sarus Mobilya, 10 bin metrekare alan içerisinde 52 kişilik ekibiyle modern tasarımları, geniş ürün yelpazesi ve son teknoloji üretim hattı ile Truva, Toscana, Royal ve Prada koltuk takımları üreterek, başta İsrail olmak üzere Dubai, Sırbistan Özbekistan, Fransa, Belçika ve Irak’a ihraç ediyor.

Firmanın ihracat hedefinde ise Afrika yer alıyor. Yıllık yaklaşık 5 bin koltuk takımı üretimi gerçekleştiren Sarus Mobilya, geçen yıl 500 bin dolar olan cirosunu bu yıl 600 bin dolara çıkarmayı hedefliyor. Sarus Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kazım Coşanoğlu, üretimde, ürün kalitesi, dağıtım ağı ve tüketicinin ihtiyacını göz önünde bulundurmayı prensip edindiklerini, yumuşak ve kaliteli kumaşların özel dokusu sayesinde kolay temizlenebilen konforlu koltuk modelleri ürettiklerini belirtti.

Geçen yıla oranla üretimde daha iyi bir pozisyonda olduklarını dile getiren Coşanoğlu, yatırım hedeflerini büyüterek yurt içi ve yurt dışı pazarda da söz sahibi olmaya devam etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Coşanoğlu, insan sağlığını daha az tehdit eden veya hiç tehdit etmeyen malzeme temininde zorluk yaşandığını, bu sebeple düşük uçucu organik maddeler kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, firmalarının geri dönüştürülebilen ürünlerin kullanımını artırdığını, ayrıca endüstriyel olarak yetiştirilmiş ağaç ve levhaları tercih ettiklerini aktardı.

Mobilya sektöründeki eleman yetersizliğine de değinen Coşanoğlu, “İşletmeler ve akademisyenler ortak çalışma alanında buluşup eleman, ara eleman ve yönetici konumunda çözümleri ortak bir şekilde aramaları gerekmektedir. Hammadde ve makine teçhizatının teminindeki zorlukların aşılması en büyük isteğimizdir. Girdi maliyetimiz olan enerjinin de uygun koşullar da tahsis edilmesi gerekmektedir” dedi.