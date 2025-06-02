Satılan her araç bir menkul kıymete dönüşmeli

Pandemi döneminden son­ra otomotiv sektörünün iç pazarda bütün dinamikle­ri değişti. Özellikle ikinci el araç­ta dönüşüm tüm hızıyla devam et­ti, pazar beklentinin üzerinde bü­yüdü. İkinci ellerine sahip çıkan markalar işe, deyim yerindeyse 1-0 önde başladı. Renault Aust­ral’in Barselona’da gerçekleşen Avrupa lansmanında açıklama­larda bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş da ikin­ci el pazarına verdikleri önemi vurguladı.

“Bizim için çok önem­li” diyen Çağdaş, “İkinci el mar­kanın altyapısı, markanın algısı, kalite imajı için çok önemli. Ora­sı özel yatırım yaptığımız bir alan. İkinci elde Renew olarak marka­laştık. Burada temel amaç şu. Biz sattığımız ürünü bir menkul kıy­met haline getirebildiğimiz ölçü­de ikinci elde başarılı oluruz ve bir menkul kıymet gibi alınıp satılma noktasına gelen bir araç güveni­lir bir araçtır. Yani bugün bir al­tın alırsınız altının bir değeri var­dır. Gidersiniz herhangi bir yerde herhangi bir zamanda oranın alış fiyatına göre bozdurabilirsiniz. İkinci elde araçlarımızı bu hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Perakende satış zayıf çünkü kredi yok

Pazarın rekor kırmasının yanın­da perakende tarafının zayıf gitti­ğini söyleyen Berk Çağdaş, kredi­lere de değindi. Çağdaş, perakende de yaşanan zayıf talebin birinci ne­denleri arasında düşük kredi hac­mi olduğunu ifade ederek, “Çün­kü kredi yok. Perakende satışı art­tırmanın yolu kredi vermektir. Bu sefer ne oluyor? Araç alama­yan insanlar ikinci ele yöneliyor. Bir taraftan üretim devam ediyor ve stoklar artıyor. Bu şartlarda ba­sınç gittikçe yükseliyor. Sonrasın­da çok aşırı tuhaf fiyat indirimle­ri ortaya çıkıyor. Bu bütün sektöre zarar veriyor.”

Fiyatlar enflasyona göre hâlâ aşağıda

Piyasalara bakıldığında ku­run arttığını söyleyen Berk Çağ­daş, “Dünyada da üretim faktörle­rine bağlı olarak bir enflasyon var. Türkiye'ye araç ithal ederken veya Türkiye'de üretim yaparken kar­şılaştığımız maliyetlerdeki artışı yani üreticinin yansıtmaya çalıştı­ğı artışları biz fiyatlarımıza aynen yansıtamıyoruz. Satılması gere­ken, olması gereken fiyat seviyeleri enflasyona göre hala altında. Fiyat artışlarımız da zaten enflasyonun altında gidiyor. Bizde bunu bir an­lamda fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Pazar satışla değil yeni markalarla büyüyor

“Bu yıl 1 milyon adedin altını beklemiyoruz” diyen Berk Çağdaş, “Fakat pazar dikey olarak büyü­müyor. Pazar yatay olarak büyüyor. Yani payda büyüyor demek. Mar­ka sayısı artıyor. Ama markalar pa­zar kaybı yaşıyor. İki sene önce 48 marka varken yüzde 15-16 pazar payı vardı. Bugün 60 markayı geç­miş durumda ve pazar payı yüzde 13. Her bir marka, ürününü sat­mak için agresif bir fiyat strateji­siyle piyasaya giriyor. Çin marka­ları özellikle, sübvansiyon yapıyor. Bu yüzden satışlarımız düşebili­yor. Pazarlıklarımız azalabiliyor. Aslında adet olarak aynı aracı sa­tıyoruz ama payda büyüdüğü için pazar payımız azalıyor” dedi.

Austral artık sürücüyü yüzünden tanıyor

Renault Austral makyajlandı. Sadece tasarım değil teknolojide de öne çıkmaya başlayan model, A’dan Z’ye elden geçirildi. Baştan sona yenilenen ön ve arka tasarımı ile yeni ışık imzası, onu Rafale ve yeni Espace modelleriyle görsel olarak daha uyumlu hale getiriyor. Yeni sürücü tanıma sistemi sayesinde araç, kullanıcıyı tanıyor ve kişiye özel bir karşılama sunuyor. Yeni amortisörler ve büyük lastikler hem sürüş konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirmiş. Yeni Renault Austral, katlanabilir ve ayarlanabilir arka koltuklarıyla çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. 16 cm ileri– geri kaydırılabilen kızaklı arka koltuklar, 527 litrelik bagaj hacmini ihtiyaçlara göre şekillendirmeye olanak tanıyor.

Temmuzda yeni yüzüyle geliyor

Yeni Austral tanıdık güç seçeneğiyle Türkiye’de Temmuz 2025’te yola çıkacak. 1.2 litrelik turbo motorun yer aldığı araca elektrikli motor da destek veriyor. Full hibrit 200 hp ünitenin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 4,7 litre olarak hesaplanmış. Yeni yazılımla birlikte geliştirilen araçta, vites geçişleri daha akıcı olmuş. 0-100 km hızlanmasını 8,4 saniyede tamamlayan otomobilde konfor da artmış. Talebe bağlı olarak modelin 160 beygirlik mild hibrit seçeneği de CVT şanzımanla birlikte gelebilir.

Otomotivde rekabet iyi bir şey teşvikler haksız olmasın yeter

Son dönemde artan Çinli baskısından rahatsızlık duymadıklarını anlatan Berk Çağdaş, “Çinli markalardan niye rahatsızlık olsun? Olmaz. Yeter ki doğru ve hakkaniyetli rekabet olsun. Yoksa isteyen istediği malı getirip satsın Türkiye'de. Verilen teşvikler anlamında bir haksız rekabet olduğunu düşünüyoruz. Mesela ÖTV teşviği. Türkiye'de üretim yapan başka markalar da var. Onlar böyle bir teşvikle karşılaşmıyor mesela. Biz hibrit motoru üzerine koyduğumuz halde hibritte aynı teşviği alamadık. Dolayısıyla istediğimiz araç adetlerini satamadık. Motoru da kendimiz yapıyoruz burada” açıklamasında bulundu.