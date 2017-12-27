Satışlar yüzde 30 arttı ama tedirginlik var

27 Aralık 2017

İREM ÇETİNGÖZ

Perakendede yılbaşı bereketi yaşanıyor. Yeni yıla 1 hafta kalırken, perakendeciler satışlarında yüzde 30’a varan artış yaşandığını kaydediyor. Bazı AVM yöneticileri de 3 aylık satışın son 1 ayda yapıldığını dile getiriyor. 'Black Friday' kampanyalarıyla başlayan ve bugün de devam eden olumlu tabloya rağmen, 2018 konusunda tedirginlik de var. Perakendeciler, AVM kiralarında köklü bir çözümün hala sağlanamadığına dikkat çekerek, “Bu şekilde kampanyalara devam edersek, 2018 zor bir yıl olur” dediler.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Kategori Mağazacılar Derneği (KDM) Başkanı Yenal Gökyıldırım, yılbaşı sürecinin perakende sektöründe hareketli geçtiğini söyledi. Son günlerde perakendecileri daha da sevindirici bir hareket gözlemlediklerine değinen Gökyıldırım, televizyon, cep telefonu ve küçük ev aletleri kategorilerinin daha çok tercih edildiğini kaydetti. Her yılın son 10 gününde satışların arttığını dile getiren Gökyıldırım, şu anda geçen aya göre satışlarda yüzde 30’a varan ivme olduğuna dikkat çekti. Gökyıldırım, genel olarak markaların peşin fiyatına 10 taksit kampanyası düzenlediklerini belirtti.

İhtiyaç değil hediye alışverişi

Yılbaşı döneminde yaşanan harekete dikkat çeken bir diğer perakendeci ise Matraş Deri’nin sahibi Erdal Matraş. Geçen ay Black Friday ile başlayan satış dalgasının devam ettiğini vurgulayan Matraş, yılın son günlerinde de hatrı sayılır satış trendi yakaladıklarını anlattı. Bu süreçte yapılan indirimlerin gelecek yılın talebini öne çekmediğini söyleyen Matraş, “Yılbaşı alışverişlerine daha çok hediye alışverişi olarak bakıyoruz. İnsanlar ihtiyaçlarını erteleyip, hediye alıyorlar. Ocak ayında da indirim kampanyası olur” dedi. 2018 yılına ilişkin beklentilerini de açıklayan Matraş, ‘zor bir yıl’ geçirebileceklerine dikkat çekti. AVM’lerin kiralarda kalıcı bir düzenleme yapması gerektiğini dile getiren Matraş, mevcut durumda yüksek kiraların yanında kampanyalara devam edilmesinin markaları zora sokabileceğini vurguladı. Matraş, kiraların bu halde kalması durumunda normal fiyatlarla satış yapılmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

“Turizmin acilen kurtarılması gerek”

Satışlarının aralıkta çok iyi olduğunu söyleyen Silk & Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur, kendilerinin hediye markası olarak tanındığını ve hediye seçeneklerini arttırmanın çok etkisini gördüklerini belirtti. 6 ürüne kadar katlamalı şekilde kampanya sunduklarını ifade eden Zamanpur, bu nedenle alışveriş yapanların tamamına yakınının 6 ürün aldığını kaydetti.

Yılbaşı sürecinde yapılan indirimlerin gelecek yılın talebini öne çekmediğini belirten Zamanpur, “Biz ertelenmiş satışları yapıyoruz. İnsanlar uzun süredir bunaldı. Yılbaşı havası herkese iyi geldi. Herkes keyifle gezip hediye seçiyor. İstinye Park’taki mağazamızda yaptığımız kemanlı, kanunlu, kestaneli kurabiye ve kahveli yılbaşı etkinliğimiz çok ilgi gördü” diye konuştu.

Ayrıca 2018 ile ilgili beklentilerini dile getiren Zamanpur, perakendenin ülkenin canlanmasında lokomotif görevde olduğunu vurguladı. “Biz girişimciler umutlu olmak zorundayız” diyen Zamanpur, 2016’nın çok kötü, 2017’nin biraz daha iyi bir yol olduğunu, 2018’in ise çok daha iyi geçmesi için moral bozacak bir durumun olmadığına işaret etti. Turizmin acilen kurtarılması gerektiğini vurgulayan Zamanpur, ürünlerini yüzde 30 turistlere satarken, şimdilerde bu sayının yüzde 7’ye düştüğüne dikkat çekti. İstinye Park Genel Müdürü Uğur Berk de geçtiğimiz hafta yapılan bir basın toplantısında; birçok yerli ve yabancı markaya sahip olan İstinye Park’taki mağazaların 3 aylık cirolarını aralık ayında yaptığını söylemişti.

Uçak bileti veren AVM var

Geçen aylara göre AVM’lerde hareket çok fazla oldu. Buyaka AVM’de ciddi canlılık yaşandığını söyleyen Buyaka AVM Genel Müdürü Leyla Özdemir, Buyaka’daki mağazaların ayrı ayrı indirimler yaptığını kaydederek, müşterilerine AVM olarak ise her alışverişlerine karşılık mil biriktirerek uçak bileti kazanma şansı verdiklerini aktardı. Tüketicilerin kampanyalar konusunda bilinçlendiğini söyleyen Özdemir, ihtiyaçları bundan sonraki indirim dönemlerinde de karşılanabileceğini ifade etti.

1 alana 1 bedava da var, yüzde 30, 40, 50 indirim de

Yeni yıl öncesi birçok markanın vitrinleri indirim görselleriyle süslendi. Yılbaşına özel indirim yapan markalar arasında Boyner, H&M, Penti, Bambi, İpekyol, FLO, Beta, Flormar, Gratis, Pierre Cardin, US Polo, Deichmann ve Tudors bulunuyor. Kampanyalar arasında en dikkat çeken ise ‘2 al 1 öde, yüzde 50 indirim, 300 TL’lik alışverişe 50 TL ‘lik indirim çeki’ gibi seçenekler oluyor.

- H&M, yılbaşına özel şu anda mağazalarında ve seçili ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.

- US Polo9 ve Pierre Cardin, 27 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında tüm ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası yapıyor.

- Deichmann, 28 Aralık’a kadar seçili ürünlerinde yüzde 30, online alışverişte ise yüzde 50 indirim yapıyor.

-Tudors, gömlek ve kravat setlerinde yılbaşına özel yüzde 66 indirimle satışa sunuyor. Marka, yılbaşına özel online alışveriş içinde gömlek, kravat, cüzdan ve kol düğmesi gibi aksesuarların bulunduğu 129.95 TL’lik hediye setiyle dikkat çekiyor.

- Penti, mağazalarında seçili ürünlerinde yüzde 50 indirim uyguluyor.

- Boyner, yeni yıl öncesi indirim ve hediye çekinin sunulduğu kozmetik kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 13-31 Aralık’ta Boyner kozmetik reyonundan 300 TL’lik alışveriş yapanlar 100 TL indirim ve 100 TL’lik hediye çeki kazanıyor. Müşteriler, kozmetik ve saat dışındaki kategorilerde kullanacakları 100 TL’lik indirim kuponlarıyla ailelerine ve sevdiklerine hediye alabiliyor.

- Gratis’te 31 Aralık’a kadar Max Factor makyaj, Himalaya tüm ürünler ile Loreal Paris, Nivea, Diadermine yüz bakım ürünlerinde yüzde 50; Absolute Newyork, Sleek, Note makyaj ürünlerinde yüzde 40 artı Gratis karta ek yüzde 10; The Balm, Wet N Wild, Maybelline, Loreal Paris, Flormar, Golden Rose makyaj ürünleri ile parfüm çeşitlerinde, seçili şampuan, saç ve ağız bakım ürünlerinde yüzde 40 indirim uyguluyor.

- Flormar ise yılbaşına özel 75 TL’ye bir ürün hediye ve yüzde 40 indirim sağlıyor.

- Beymen’den ‘Beymen310’ kuponu ile 1000 TL alışveriş yapana 300 TL, 3000 TL alışveriş yapana ise 1000 TL indirim sağlanıyor.

- Kiğılı mağazaları ve kigili.com’dan 200 TL ve katlarında alışveriş yapanlar 1 Audi A3, 10 adet iPhone 8, 10 adet iPad ve 10 adet Playstation 4 Pro kazanma şansı elde edecek.