Saysan, ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor

Derya ÖZGÜR

Mersin’deki tesislerinde kırmızı mercimek başta olmak üzere, yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, bakla, bezelye, maş fasulyesi ve benzeri bakliyat ürünleri ile popcorn (mısır) ve pirinç gibi tahıl ürünlerinin eleme, işleme ve paketlemesini yapan Saysan Dış Ticaret, 2023 yılı sonunda bulgur üretim tesisini de devreye alarak Katar, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Filistin, Mısır, Cezayir, Libya, Tunus, Fas gibi Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Letonya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde etkisini artırdı.

Yılda 350 bin tonluk işleme kapasitesi var

Saysan Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Sayılır, temelleri 22 yıl önce Hatay-Antakya’da atılan şirketin büyüme stratejileri kapsamında yaptığı yatırımlarla 2011 yılında merkezini Mersin’e taşıdığını ve önemli yatırımlarla modern tesislerini devreye alarak günümüzde toplam 350 bin ton ürün işleme kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Sayılır, toplam 40 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinde bakliyat çeşitlerinin eleme, işleme ve paketlemesini yaptıklarını, bunun yanında bulgur üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sayılır, “Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tesislerimizde, yıllık 110 bin ton kırmızı mercimek, 80 bin ton bulgur ve 160 bin ton diğer bakliyat ürünleri olmak üzere toplam 350 bin ton ürün işleme ve 35 bin ton depolama kapasitesine sahibiz.

Bakliyat ürünlerinde başta kırmızı mercimek olmak üzere yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, bakla, bezelye, maş fasulyesi ve benzeri bakliyat ürünlerinin; popcorn (mısır) ve pirinç gibi tahıl ürünlerinin eleme, işleme ve paketlemesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Satışları 2023 yılında yüzde 90 artırdık”

Şahin Sayılır, Saysan Dış Ticaret’in üretiminin çoğunluğunu doğrudan ihracat olmak üzere yaklaşık yüzde 80 oranında yurt dışında pazarladığını ya da ihraç kayıtlı satış yoluyla değere dönüştürdüğünü söyledi.

Saysan Dış Ticaret’in 2023 yılında ihracat ve ihraç kayıtlı satışlarının toplamının bir önceki yıla göre yüzde 90 oranında arttığını vurgulayan Sayılır, “En önemli ihracat pazarlarımız; Katar, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Filistin, Mısır, Cezayir, Libya, Tunus, Fas gibi Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Letonya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleridir. Bulguru ekleyerek artırdığımız ürün çeşitliliğimizle birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ihracat pazarlarımızı kısa sürede daha da genişletebilmek amacıyla hem prestijli fuar katılımlarına hem de özel müşteri ziyaretlerine ağırlık vermekteyiz” dedi.