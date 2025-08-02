Şeker pancarı tarlasında Yaprak Kıvırcıklığı virüsü çıktı
Konya’nın Karapınar ilçesinde şeker pancarı ekili arazilerde yapılan incelemelerde bazı tarlalarda Yaprak Kıvırcıklığı (Curly Top) olarak bilinen virüs hastalığı belirtilerine rastlandı.
Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, oda teknik personeli ile birlikte Oymalı, Akören, Kesmez ve Kazanhüyüğü mahallelerinde şeker pancarı ekili arazilerde incelemelerde bulundu.
Yapılan arazi gezilerinde, bazı tarlalarda Yaprak Kıvırcıklığı (Curly Top) olarak bilinen virüs hastalığı belirtilerine rastlandı.
Prof. Dr. Süleyman Soylu, hastalığın tarla içerisinde bulunan küçük böcekler aracılığıyla yayıldığını belirterek, etkili mücadelenin ancak böcek yoğunluğunu azaltmakla mümkün olabileceğini ifade etti.
Soylu, özellikle sabah ve akşam serin saatlerde yapılacak böcek ilacı uygulamalarının faydalı olacağını söyledi.
Çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Soylu, "Yaprak kıvırcıklığı tespit edilen alanlarda zaman kaybetmeden basit insektisitlerle müdahale edilmesi, hastalığın yayılmasını önlemede önemli rol oynayacaktır" dedi.